Actualmente no existe una función nativa de WhatsApp para que ya no recibas mensajes de tus amigos o familiares, sin embargo, uno de los trucos que te ayudarán con este propósito es desinstalando la referida aplicación de Meta o desactivando toda conexión que te brinde acceso a internet, sin duda son decisiones muy drásticas. Aunque dichas opciones son viables, existe otro método en donde no será necesario desconectarte de la red, ya que apagarás temporalmente tu cuenta de WhatsApp, ¿Te gustaría saber cómo hacerlo? Es algo que desde Mag te explicaremos a continuación.

La guía para apagar WhatsApp en tu celular Android

Primero debes ingresar a los “Ajustes” de tu móvil Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, busca y presiona sobre la opción denominada “Bienestar digital y controles parentales”.

El siguiente paso es ubicar el apartado que dice “Modo Concentración” > ingresa a “Tiempo de trabajo”.

Se abrirá una nueva ventana, aquí oprime en “Editar” (se encuentra en la parte de abajo).

Elige todas las aplicaciones a excepción de WhatsApp .

. En la parte inferior puedes seleccionar el tiempo de “Duración” para que la función se desactive automáticamente tras cumplir una determinada cantidad de minutos y horas.

Finalmente, pulsa en “Iniciar”.

Listo, como podrás apreciar, WhatsApp ahora está de color plomo y será imposible ingresar a la aplicación a menos que decidas desactivarla presionando en “Finalizar concentración”. Cuando alguien te escriba solo le aparecerá una paloma o check, lo cual da a entender que te encuentras desconectado o sin acceso a internet.

Maneras de recuperar las conversaciones de WhatsApp que eliminaste hace meses

Con copia de seguridad

Si la última vez que hiciste una copia de seguridad manualmente fue hace varios meses, lo único que debes hacer es restaurar la misma para rescatar tus conversaciones.

Sin embargo, es necesario destacar que perderás la información de tus chats actuales. Primero, desinstala WhatsApp y vuelve a instalar el aplicativo.

y vuelve a instalar el aplicativo. Cuando registres tu número nuevamente, llegarás a un punto en donde el aplicativo te preguntará si deseas “Restaurar” una copia de seguridad, confirma la acción y espera el proceso.

Con Tenorshare UltData

Se trata de un programa que te permitirá recuperar no solo tus conversaciones antiguas sin copia de seguridad, sino también la información textual y archivos multimedia.

Recuerda descargar e instalar el programa “como administrador” desde tu computadora o portátil. Para obtenerla rápidamente haz clic aquí .

. Conecta tu celular al ordenador mediante un cable USB.

Abre Tenorshare UltData y selecciona la opción “Recuperar datos de WhatsApp” .

y selecciona la opción . El programa reconocerá tu dispositivo móvil automáticamente, oprime en “Iniciar” > “He iniciado sesión. Continuar”.

Espera que termine el análisis, puede tardar varios minutos. Cuando haya culminado, en la parte izquierda presiona en “Mensajes”, “Audios”, “Documentos”, etc., te saldrán todos los archivos que hayas borrado.

Selecciona los mensajes o archivos multimedia y en la parte inferior derecha haz clic en “Recuperar”.

Por último, guarda el contenido en el escritorio de tu PC, aquí se creará una carpeta que contendrá la información eliminada. Si los datos solo son textuales, lo vas a visualizar en formato HTML desde el navegador de tu preferencia.

