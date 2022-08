Cuando falla el servicio de mensajería instantánea más utilizado de todo el mundo, nos referimos a WhatsApp, los más de 5 mil millones de usuarios que tiene la app de Meta recurren a otras redes sociales o plataformas de comunicación para reportar el incidente con sus contactos; sin embargo, ¿Te gustaría saber si realmente WhatsApp se ha caído a nivel mundial? desde Mag te enseñaremos a obtener esta información en tiempo real. Toma nota.

Existen varias posibilidades para que no puedas enviar o recibir mensajes por WhatsApp, por ejemplo: que se hayan acabado los datos móviles de tu plan; que la red WiFi no te permita el acceso a internet; el aplicativo ha dejado de ser compatible con la versión de Android de tu móvil, recuerda que debes tener Android 4.4 o superiores, y de iOS 10 en adelante para los usuarios de Apple; etc.

En caso hayas corroborado cada una de las posibilidades anteriores y todo está correcto, entonces se trata de un problema con los propios servidores de WhatsApp, significa que la aplicación se ha caído a nivel mundial. Antes de averiguar si la plataforma se cayó, te recomendamos investigar el hecho por Twitter, Facebook o Instagram, también es válido llamar a un amigo y preguntarle si sufre el mismo problema.

CÓMO SABER SI WHATSAPP SE HA CAÍDO

Primero, ingresa a la siguiente página “ Downdetector ”, puedes acceder rápidamente haciendo clic aquí .

”, puedes acceder rápidamente haciendo clic . Se trata de un sitio web que te indica si hubo una hora pico en la que se registraron problemas en el aplicativo.

Escoge WhatsApp y te aparecerá un mapa estadístico con las notificaciones de problemas enviadas en las últimas 24 horas.

y te aparecerá un mapa estadístico con las notificaciones de problemas enviadas en las últimas 24 horas. Además, te informará el motivo del fallo y la hora exacta.

Otro sitio confiable es status.fb.com , en donde verás todos los servicios que brinda Meta.

, en donde verás todos los servicios que brinda Meta. Si en WhatsApp te aparece un check de color amarillo, quiere decir que ha “Habido una interrupción”, el rojo significa que la app se ha caído en todo el mundo.

CÓMO SABER SI OTRA PERSONA ESTÁ MIRANDO MI WHATSAPP

Lo que debes saber es que WhatsApp puede abrirse hasta en 4 dispositivos distintos.

puede abrirse hasta en 4 dispositivos distintos. Para ello es necesario escanear el código QR y así acceder a las conversaciones.

Muchas veces olvidamos cerrar nuestros chats en una computadora o laptop del trabajo.

Como consecuencia, cualquier persona podrá no solo ver tus conversaciones, sino realizar actividades que no deseas en WhatsApp.

Para evitarlo abre a WhatsApp y pulsa los tres puntos de la esquina superior.

y pulsa los tres puntos de la esquina superior. Ahora presiona en “Dispositivos vinculados”.

En ese momento observarás todos los terminales o PC en donde has abierto tu cuenta de WhatsApp.

Si no los reconoces es mejor que los elimines todos para que así se cierre en ese dispositivo.

