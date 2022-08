WhatsApp tiene una serie de opciones bastante ocultar. Desde ahora ya tienes la función para que tus amigos no te vean “en línea”, pero no solo eso, pronto habilitará una herramienta para que no dejes ningún rastro al momento de que salgas de un grupo.

Mientras esperamos que eso llegue, existe un botón que muy pocos lo han usado y es bastante raro. ¿Sabes para qué sirve la opción de “Solicitar info. de mi cuenta” en WhatsApp ? Si no te habías percatado, entre los Ajustes se encuentra dicho apartado. ¿Qué es?

PARA QUÉ SIRVE EL BOTÓN “SOLICITAR INFO. DE MI CUENTA” EN WHATSAPP

En ella WhatsApp recopilará no solo información como tu foto de perfil.

También en “Solicitar info. de mi cuenta de WhatsApp” la app te mandará el estado de conexión, tu código IP y hasta la última vez en que enviaste un mensaje.

En ella podrás chequear en cuántos dispositivos se ha abierto tu cuenta para que no haya malos detalles.

El envío de “Solicitar info. de mi cuenta de WhatsApp” puede demorar alrededor de los 3 días.

De esta forma ya habrás solicitado tu informe en WhatsApp para que sepas si te espían. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así que debes tener en cuenta ese detalle.

Para obtener este tipo de información deberás ir a Ajustes, Cuenta.

Allí ingresa a “Solicitar ino. de mi cuenta”.

Y listo. Con ello podrás saber con exactitud si alguien se ha conectado a tu cuenta en los últimos días sin tu permiso.

CÓMO DESCARGAR WHATSAPP BETA PARA ANDROID

La función “Deshacer mensaje eliminado” se habilitará automáticamente cuando descargues la Beta de WhatsApp.

Primero, ingresa a la Google Play Store de Android y busca la aplicación WhatsApp .

. Presiona en la primera app que te aparezca y desplázate hacia abajo.

Encuentra y toca la opción “Convertirme en beta tester”. Si no la ves entonces accede a este enlace para ir directamente.

para ir directamente. Ahora, aprieta el botón “Convertirme en verificador”.

Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta.

QUÉ HACER CUANDO NO PUEDES DESCARGAR IMÁGENES O VIDEOS EN WHATSAPP

Activa la función “Visibilidad de archivos multimedia”

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android. Abre la app y presiona el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

