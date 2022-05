WhatsApp es una plataforma de mensajería instantánea que tiene más de 10 años en el mercado de las aplicaciones, sin embargo, aún existen funciones que los usuarios todavía no conocen como es el caso de la “lista de difusión”, ¿Qué es? básicamente se trata de una herramienta nativa de la app que sirve para simplificar los tediosos procedimientos al momento de querer enviar un mismo mensaje a varios contactos. A continuación, desde Mag te enseñaremos cómo crear una “nueva difusión” desde tu móvil Android o iOS.

Supongamos que algún día quieres compartirle un mensaje de invitación por tu cumpleaños a todos tus amigos, lo que normalmente hace la mayoría es enviar el mismo mensaje al chat personal de cada contacto, esto tomaría mucho tiempo porque debes copiar y pegar el contenido en todas las conversaciones; otro método común es crear un grupo de WhatsApp añadiendo a sus invitados, también toma tiempo y es incómodo para los demás usuarios, pues a nadie le gusta llenarse de chats grupales que se utilizarán una sola vez.

Con la “lista de difusión” vas a compartir el mismo mensaje a los contactos que tú quieras sin la necesidad de crear un grupo o de hablarles por el chat interno. La referida herramienta debe utilizarse cuando necesites enviar un mensaje informativo de forma masiva.

CÓMO CREAR UNA LISTA DE DIFUSIÓN EN WHATSAPP

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store o App Store de Apple.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store o App Store de Apple. Ahora, abre la aplicación y presiona el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho, se desplegarán varias opciones entra en “Nueva difusión”, aplica para Android; en iOS toca el botón del mismo nombre que está en la interfaz principal arriba a la izquierda.

Automáticamente te aparecerá tu lista de contactos, selecciona a los que quieres enviar el mismo mensaje.

El siguiente paso es apretar el botón del check de color verde.

Se abrirá lo que parece ser un grupo de WhatsApp pero no es así, de hecho aquí envía el mensaje sin decir el nombre de tus amigos: por ejemplo: “ Hola, te quiero invitar este sábado a mi fiesta de cumpleaños en mi casa ”.

pero no es así, de hecho aquí envía el mensaje sin decir el nombre de tus amigos: por ejemplo: “ ”. Nadie sabrá que se ha creado este chat o que el mismo mensaje le ha llegado a todos al mismo tiempo.

Finalmente, cuando tus amigos te respondan, estos mensajes no aparecerán en ese chat, sino en su conversación personal.

Listo, eso sería todo, si en caso quieres eliminar el grupo lo puedes hacer sin problemas, no tendrás que salirte y menos lo harán los integrantes, de esta manera ahorras tiempo y evitas incomodidades. Cabe precisar que no puedes incluir en una lista de difusión a personas que no tengas registradas en tu agenda de contactos.

