WhatsApp Messenger es un servicio de mensajería instantánea que cuenta con una gran cantidad de funciones, sin mencionar a las que por el momento se encuentran en la versión beta del aplicativo, por ello, la compañía Meta agregó la opción de “Ayuda” porque es probable que la mayoría de usuarios no sepan cómo funciona una determinada herramienta.

Como su propio nombre lo indica, la referida opción se encarga de apoyarte cuando presentas diferentes problemas en el aplicativo, por ejemplo: si no puedes actualizar la app, recibir mensajes de texto o audio, te aparece el mensaje “se cerró tu sesión”, no llega el código de verificación porque estás en otro país, etc.

Además, “Ayuda” también te enseña a utilizar las nuevas y antiguas funciones, desde algo tan básico como seleccionar y enviar un emoji, hasta algo más complejo como restaurar las conversaciones de tu cuenta (incluyendo archivos multimedia) sin Google Drive.

Para esto sirve la opción “Ayuda” en WhatsApp

Abre WhatsApp > presiona el ícono de los tres puntos > “Ajustes” > desplázate hacia abajo y toca en “Ayuda”.

> presiona el ícono de los tres puntos > “Ajustes” > desplázate hacia abajo y toca en “Ayuda”. Aquí vas a ver tres opciones: “Centro de ayuda” > “Condiciones y política de privacidad” > “Info. de la aplicación” .

. En breve explicaremos la primera en mención; la segunda es un documento en donde conocerás los términos y condiciones de uso; por último, con el tercero vas a saber la versión actual de WhatsApp.

En “Centro de ayuda” te preguntarán “ ¿Cómo podemos ayudarte? ”.

”. En este espacio sabrás cómo utilizar todas las funciones de “Chats”, “Llamadas y videollamadas”, “Comunidades”, “Privacidad, protección y seguridad”, “Cuentas y cuentas suspendidas”, “Pagos” (en algunos países) y “WhatsApp para empresas”.

de “Chats”, “Llamadas y videollamadas”, “Comunidades”, “Privacidad, protección y seguridad”, “Cuentas y cuentas suspendidas”, “Pagos” (en algunos países) y “WhatsApp para empresas”. Además, Meta elaboró una lista de artículos más populares, en donde te dicen para qué sirven los mensajes temporales, el aviso “ Esperando el mensaje. Esto puede tomar tiempo ”, avatares, etc.

”, avatares, etc. Si oprimes en “Comenzar” accederás a más temas de ayuda y un recuadro para contactarte con el soporte de WhatsApp.

Listado de los 10 emoticones más utilizados en el 2023

Carita riendo a carcajadas : también conocido como “Face with Tears of Joy”, es el número uno en todo el mundo. Se utiliza para transmitir risa o que algo fue muy divertido. Además, cuenta con una variante donde se expresa esta misma emoción pero con la cara de un gato.

: también conocido como “Face with Tears of Joy”, es el número uno en todo el mundo. Se utiliza para transmitir risa o que algo fue muy divertido. Además, cuenta con una variante donde se expresa esta misma emoción pero con la cara de un gato. Corazón rojo : se trata de un símbolo universal de amor y afecto, es lo que representa el color rojo. Normalmente lo envían a su pareja o persona que te gusta. También es valido con amigos o familiares, aunque aquí se recomienda el corazón de color amarillo.

: se trata de un símbolo universal de amor y afecto, es lo que representa el color rojo. Normalmente lo envían a su pareja o persona que te gusta. También es valido con amigos o familiares, aunque aquí se recomienda el corazón de color amarillo. Carita sonriente con ojos de corazón : sirve para para expresar admiración, enamoramiento, cariño y entusiasmo hacia algo o alguien.

: sirve para para expresar admiración, enamoramiento, cariño y entusiasmo hacia algo o alguien. Manos juntas : este emoji se comparte cuando deseas expresar gratitud, oración o suplica.

: este emoji se comparte cuando deseas expresar gratitud, oración o suplica. Carita y ojos sonrientes : denota una radiante alegría. Como se recuerda, fue aprobado por la versión Unicode 6.0.

: denota una radiante alegría. Como se recuerda, fue aprobado por la versión Unicode 6.0. Pulgar hacia arriba : indica aprobación o acuerdo con algo, asimismo, se le conoce como “Like” y es un botón muy popular en las redes sociales. Carita con lágrimas : la mayoría lo comparte para expresar tristeza o desconsuelo.

: indica aprobación o acuerdo con algo, asimismo, se le conoce como “Like” y es un botón muy popular en las redes sociales. : la mayoría lo comparte para expresar tristeza o desconsuelo. Cara pensativa : se utiliza para denotar pensamiento, reflexión o duda ante una determinada situación.

: se utiliza para denotar pensamiento, reflexión o duda ante una determinada situación. Cara mandando un beso : se emplea para coquetear a alguien o también como un modo de despedida cuando hay cariño o confianza.

: se emplea para coquetear a alguien o también como un modo de despedida cuando hay cariño o confianza. Cara sin gracia: Puede transmitir una variedad de emociones negativas, que incluyen irritación, disgusto, mal humor y escepticismo, como si estuviera mirando de reojo.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp?

