Las fotos y videos de única visualización es una herramienta de WhatsApp que, como su propio nombre lo indica, solo se pueden observar en una sola oportunidad, pues luego desaparecen de tu cuenta y de las carpetas internas que la referida plataforma de mensajería instantánea registra en tu teléfono inteligente.

“Ver una sola vez” es el nombre oficial de la herramienta de WhatsApp, la misma que desde Mag te enseñaremos a utilizar correctamente. Antes de comenzar, es necesario aclarar que debes tener mucho cuidado cuando envíes contenido personal a uno de tus contactos, es cierto, no podrá tomarle screenshots o grabar la pantalla con aplicaciones de terceros, no obstante, sí se puede apoyar con otro celular para conservar la foto o video que has compartido.

La guía completa para enviar archivos de única visualización en WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación e ingresa a cualquier conversación, ya sea personal o grupal.

El siguiente paso es enviar una imagen, puedes tomar una foto con la cámara de la app o presionando sobre el ícono del clip que se ubica en el extremo inferior derecho para que accedas a las imágenes y videos de la galería.

Selecciona un archivo y oprime en el ícono del número uno encerrado en un círculo, el cual se encuentra justo encima del botón enviar.

Te tiene que aparecer el aviso “ Video o Foto configurado para ver una sola vez ”, procede a compartirlo.

”, procede a compartirlo. Finalmente, la otra persona solo podrá verlo una sola vez, ya que al salir del mensaje se eliminará automáticamente y solo quedará el registro “Abierto”.

¿Qué significa “cambió tu código de seguridad” en WhatsApp?

Si te has preguntado qué es y por qué aparece a diario, pues te decimos que todas tus conversaciones de WhatsApp están cifradas de extremo a extremo, por lo que nadie más que tú y tu amigo o contacto podrán leer los mensajes.

El código de seguridad cambia cada día u hora con la finalidad de que ningún intruso pueda hackear tu cuenta o hacerse con tus conversaciones.

El mensaje de “cambió tu código de seguridad” puede eliminarse ingresando a Cuenta.

Tras ello anda a Seguridad, en ese instante desactiva la pestaña de “Mostrar notificaciones de seguridad en este teléfono”.

De esa manera, en un futuro, nunca más verás dicha notificación en tus conversaciones de WhatsApp.

Recuerda que esto no elimina las notificaciones que aparecieron antes de desactivar dicha opción.

