Como se recuerda, muchos celulares antiguos y actuales no cuentan con la Google Play Store de Android, como por ejemplo: la marca Huawei, esta empresa de origen chino ha roto vínculos comerciales con los Estados Unidos, o simplemente hay un veto de patentes que los obliga a no contar con los servicios de Google, por ello, desde hace tiempo crearon su propia tienda de aplicaciones denominada “AppGallery”, cada año es más popular, pero todavía no incluyen a la plataforma de mensajería instantánea más importante de todo el mundo, hablamos de WhatsApp.

La AppGallery se creó en China en el 2011, pero debido a las sanciones que impuso Estados Unidos a la marca Huawei, la firma oriental tuvo que desplegarla a nivel mundial en el 2018. Han pasado más de cinco años y esta tienda de aplicaciones todavía no cuenta con WhatsApp, ¿Por qué? no se saben los motivos exactos, pero se estima que es debido a los trabajos que mantiene la compañía Meta con Google.

En esta oportunidad, desde Mag te enseñaremos a descargar “WhatsApp” en tu celular Huawei de una manera 100% segura. La ventaja es que no te van a banear si no la actualizas, como sucede con WhatsApp Plus, no obstante, el único defecto es que no podrás crear o restaurar la copia de seguridad, ¿Las razones? estas se almacenan en Google Drive.

El truco para descargar WhatsApp en un celular que no tiene Google Play Store

Primero, accede al siguiente enlace para que puedas entrar a la página oficial de WhatsApp .

para que puedas entrar a la página oficial de . Ahora, presiona sobre el botón que dice “Instalador de paquete”, se ubica al costado del aviso “Disponible en Google Play”.

Abre el archivo APK que acabas de descargar.

El siguiente paso es oprimir en “Instalar”.

Espera que Android ejecute el aplicativo en tu celular.

Finalmente, abre la aplicación y registra una nueva cuenta con tu número telefónico.

Listo, es así como puedes chatear a través de WhatsApp sin que tu teléfono tenga la “Google Play Store”.

Esto sucede con tu cuenta de WhatsApp si retiras la tarjeta SIM de tu celular

Primero, recuerda que WhatsApp es una aplicación que funciona con conexión a internet.

es una aplicación que funciona con conexión a internet. Es cierto que WhatsApp te pide una número de celular para crearte una cuenta, pero en caso recibas una llamada telefónica no responderás a través del aplicativo.

Solo te pide el número para comprobar que el mismo te pertenece, es un filtro de seguridad muy importante, ¿Cómo sabe esto? porque la app te envía un “código de verificación” por mensaje de texto SMS, este es obligatorio para que te crees una cuenta.

Luego de esto, la app nunca más volverá a utilizar tu número, a no ser que cambies de smartphone.

Si retiras la tarjeta SIM podrás chatear con normalidad, siempre y cuando tengas acceso a internet, no obstante, en caso utilices los datos móviles de tu plan contratado, entonces al sacar el chip ya no serás capaz de chatear, realizar o recibir llamadas y videollamadas.

Tampoco te permitirá vincular tu cuenta en las versiones de WhatsApp Web o Desktop, y si estaban abiertas se van a cerrar automáticamente porque dependen del móvil (algo que cambiará próximamente con el modo “Multidispositivo”).

Se recomienda no sacar el chip o bloquearlo si lo pierdes, ya que de esta manera los ciberdelincuentes tendrían acceso a toda la información de tu cuenta.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia.

