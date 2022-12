WhatsApp es la plataforma de mensajería instantánea más importante de todo el mundo, sin embargo, todavía se encuentra en la etapa de desarrollo para brindarle un mejor servicio a los millones de usuarios. Una característica negativa y bastante común de la referida aplicación es la siguiente: que los grupos siempre se mantengan en la parte superior de tu lista de chats, esto ocurre porque la actividad es más frecuente debido a la cantidad de participantes. ¿Te gustaría saber cómo añadir la pestaña “Grupos” para separar las conversaciones personales de las grupales? es algo que desde Mag lo explicaremos a continuación.

Existen otros métodos para que los mensajes de tus chats personales siempre se mantengan postrados en la parte superior, la solución es fijando o anclando la conversación, no obstante, solo puedes fijar un total de tres contactos. No es mala idea añadir una cuarta pestaña denominada “Grupos”, así vas a separar todas las conversaciones grupales y personales en cuestión de segundos.

Antes de comenzar, es necesario destacar que este truco solamente se encuentra disponible en la versión de WhatsApp Plus, un programa con funciones más avanzadas que la propia aplicación oficial de Meta. Más adelante te enseñaremos a descargarla a través de los sitios web más seguros.

Así puedes habilitar la pestaña “Grupos” en WhatsApp

Luego de haber instalado manualmente el APK de WhatsApp Plus, ya habrás habilitado de forma automática la pestaña “Grupos”, pues se trata de una característica nativa del programa.

Primera, ingresa a WhatsApp Plus .

. Es probable que el programa te pida ciertos permisos del celular, como por ejemplo: el acceso a los contactos, galería de imágenes, ubicación, etc., otórgaselos para que funcione sin problemas.

En la interfaz principal vas a ver cuatro pestañas en la parte superior: “Chats”, “Grupos”, “Estados” y “Llamadas”.

En la segunda sección que mencionamos se almacenarán todas las conversaciones grupales.

Solo presiónalo para empezar a contestar mensajes.

¿Cómo instalar el APK de WhatsApp Plus en tu celular?

Lo primero que debes hacer será desinstalar WhatsApp normal en tu celular, recuerda hacer una copia de seguridad previamente.

WhatsApp Plus no funcionará si no tienes la aplicación oficial de Meta.

Cuando culmines, simplemente descarga el APK de WhatsApp Plus.

Puedes encontrar los enlaces más abajo.

Ejecútalo (instalar) manualmente en tu celular. Luego, el APK te pedirá ciertos permisos del smartphone, otórgaselos para que pueda funcionar correctamente.

Ahora, registra tu número en WhatsApp Plus

Cuando ingreses ya podrás chatear con todos tus amigos sin problemas.

Versiones oficiales del APK de WhatsApp Plus actualizado

WhatsApp Plus AlexMods V17: enlace

WhatsApp Plus Yessimods V22.00: enlace

WhatsApp Plus Abo2Sadam V11.20: enlace

WhatsApp Plus Heymods 21.10: enlace

¿Cómo pasar tus stickers de WhatsApp a WhatsApp Plus?

Si piensas cambiar de WhatsApp a WhatsApp Plus, es un hecho que no deseas perder tus stickers favoritos, ¿te gustaría pasar las pegatinas a la versión no oficial? Cabe precisar que este método es el más seguro que puedes realizar sin necesidad de instalar otra app externa.

Lo primero que tenemos que hacer es crear un grupo de WhatsApp donde solo estemos nosotros.

donde solo estemos nosotros. Allí nos debemos enviar esos stickers de WhatsApp que queremos que estén en WhatsApp Plus.

Una vez que lo hayamos hecho, deberás hacer una copia de seguridad de tus conversaciones de WhatsApp.

Ahora deberás entrar al almacenamiento interno de tu celular.

Para ello ingresa a Archivos, Android, Media, WhatsApp y copiamos las carpetas Media, Backups y Data Base.

Esos tres archivos lo ponemos en otra carpeta que podemos llamar WhatsApp2.

Ahora desinstala WhatsApp de tu smartphone.

En ese instante deberás instalar WhatsApp Plus en tu móvil o cualquier versión.

Vuelve a ingresar a la carpeta de WhatsApp 2 y copia esos archivos a la carpetas de Android, Media, WhatsApp Plus y pega las tres carpetas.

Ahora termina de inscribirte y verificarte en WhatsApp Plus.

