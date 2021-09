WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería rápida que muchos gustan por su fácil uso, además de que mediante ella puedes realizar llamadas y videollamadas totalmente gratis, sin necesidad de gastar un solo centavo por saber cómo están tus familiares en el extranjero.

Pero en WhatsApp hacen falta una serie de detalles como es el caso de la posibilidad de cambiar el color completo de la plataforma, así como programar un mensaje, responder automáticamente y hasta desconectarse de la app sin aparecer “en línea”.

Todo ello lo puedes lograr principalmente si utilizas el APK de WhatsApp Plus en tu celular. Cabe precisar que esta versión modificada de la original tiende a brindarte una serie de funciones bastante distintas e incluso hay varias versiones que no solo varían en número, sino también en diseño.

Tal es el caso de WhatsApp Plus 17.40 y WhatsApp Plus v13.50 . ¿Cuál es mejor? ¿En qué se diferencian cada uno? Aquí te brindaremos todos los detalles para que puedas elegir entre el que te gusta. Sin embargo, tienes que conocer que tu cuenta puede ser suspendida en caso la app original se de cuenta que uses un Mods.

WHATSAPP PLUS 17.40 Y WHATSAPP PLUS V13.50: DIFERENCIAS

La primera de ellas, y creo la más importante, es el tema de que WhatsApp Plus V13.50 no trae publicidad o se crea un estado que no has subido, cosa distinta ocurre en WhatsApp Plus 17.40.

Por otro lado, WhatsApp Plus V13.50 tiene la posibilidad de poder cambiar el color de un apartado de la plataforma, mientras que en WhatsApp Plus 17.40 tienes la tienda de Temas.

En WhatsApp Plus 17.40 y WhatsApp Plus V13.50 tienen la herramienta para programar mensajes y responder de manera automática.

¿Estás usando WhatsApp Plus? Conoce cuál es la diferencia entre las dos de APK. (Foto: MAG)