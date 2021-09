WhatsApp Plus es una de esas aplicaciones que se ha vuelto popular en gran parte del mundo incluso en ciertos territorios le ha ganado a WhatsApp normal. Mediante ella no solo puedes chatear sino acceder a los mensajes que se autodestruyen ni bien son vistos por tus amigos o simplemente programar tus notificaciones, etc.

Incluso, en Whatsapp Plus puedes activar los nuevos temas o cambio de color de toda la plataforma para que así se acomode bastante a tu estilo. Además de ello tienes la posibilidad de poder obtener el modo avión para que ninguno de tus amigos te vea en línea.

Pero qué sucede si queremos usar dos WhatsApp Plus de dos cuentas distintas al mismo tiempo. Pues existe un sencillo método para clonarlo en caso tu dispositivo móvil no cuente con dicha función.

Recuerda que el uso de WhatsApp Plus puede llevar a que tu cuenta sea suspendida al no usar la app original de WhatsApp, por lo que dependerá de cada usuario si desea o no descargarlo.

CÓMO USAR DOS CUENTAS DE WHATSAPP PLUS EN TU CELULAR

Este truco funcionará incluso en caso hayas actualizado WhatsApp Plus en tu celular a la versión más reciente. Tan solo deberás descargar otra app de terceros si tu celular no es Samsung, Xiaomi o Huawei:

Lo primero será ingresar a Google Play y allí descargar la aplicación Parallel Space .

. Cuando lo hayas descargado, deberás abrirla.

Dentro de la aplicación deberás elegir la aplicación que deseas clonar, en este caso WhatsApp Plus.

En ese instante se te creará un nuevo WhatsApp Plus dentro de la plataforma.

Mediante esta aplicación podrás clonar la aplicación que desees incluso WhatsApp Plus. (Foto: MAG)

Ahora pulsa el ícono dos segundos y luego pulsa sobre crear acceso directo.

Tras ello anda a la parte principal de tu celular y verás que ya tienes dos WhatsApp Plus en caso tengas o manejes dos números distintos.

Cada uno funcionará de manera independiente y podrás chatear con quien desees.