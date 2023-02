Muchas personas continúan usando WhatsApp como aplicación de mensajería principal, pero hay diversos motivos por las que algunos usuarios deciden mover sus conversaciones a WhatsApp Plus , una app modificada en forma de APK que te permite hacer varias cosas.

Si bien no es legal descargarla, pues puede exponer cierta parte de tu información, son varios los que corren el riesgo y se atreven a tener WhatsApp Plus en su smartphone sin importar si no están cifradas sus conversaciones.

¿Vas a querer tener la última versión del APK? Aquí te decimos todo lo que puedes hacer, los trucos, en WhatsApp Plus y que en WhatsApp no.

Los mejores trucos de WhatsApp V24.20

Cambiar el color de la plataforma: Para ello debes ir a los Ajustes de WhatsApp Plus, luego anda a Plus configuración, Universal, Colores y define el estilo que deseas. También puedes instalar los diversos temas que tiene la app de mensajería que te ofrece en su configuración.

Descargar cualquier foto de perfil: Antes podías compartir la imagen de tu amigo y guardarla en tu celular. Sin embargo, en WhatsApp Plus bastará con ingresar al perfil de nuestro amigo, mirar su foto y allí se nos permitirá obtener una coía sin recurrir a las famosas capturas de pantalla.

Evitar que las fotos que se ven una vez desaparezcan: Si a un amigo tuyo le gusta enviar las fotos que desaparecen, entonces debes probar esta función de WhatsApp Plus que te permite visualizar esa imagen cuantas veces desees. Solo debes ir a Plus Configuración, Privacidad y seguridad, y habilitar la pestaña de Antiview único.

De esta manera podrás realizar los diversos trucos en WhatsApp Plus. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Descargar esas fotos o videos que solo se ven una vez: Pero no solo es eso, en WhatsApp Plus también, a parte de ver esa foto varias veces, puedes descargarla sin ningún problema y así verla a cada rato o, de lo contrario, borrarla.

Que se coloque el doble check azul siempre y cuando contestes a una conversación: Esto te fascinará pues muchas veces cuando entramos a una conversación, suele aparecer el doble check azul de leído en caso no hayamos visto el mensaje. En WhatsApp Plus puedes activar la herramienta para que solo se ponga doble check azul cuando respondas. Para hacerlo debes ir a Ajustes, Privacidad y seguridad, y en la seción de Chats, deberás habilitar la pestaña que dice tick azules. Y listo.

Descargar los estados de WhatsApp y evitar que desaparezcan de por vida: para ello simplemente nos vamos a la pesñata de estados de WhatsApp. Visuazamos cualquiera de ellos y nos aparecerá un pequeño ícono de descarg, lo pulsamos y tendremos una copia de esa foto en nuestro móvil.

Descargar WhatsApp Plus V24.20 APK: última versión febrero 2023

Lo primero que debes hacer es realizar una copia de seguridad de WhatsApp normal, en caso la tengas en tu móvil.

Si bien WhatsApp Plus no recuperará tus mensajes, por lo menos tienes un backup de tus chats por si en algún momento decides regresar a la app original.

Ahora descarga WhatsApp Plus V24.20 utilizando este enlace .

. Recuerda darle los permisos correspondientes a tu teléfono para instalar aplicaciones de terceros.

Una vez que ya lo tengas en el móvil, sigue todos los pasos como poder colocar tu número de celular, código de verificación, entre otros detalles.

Finalmente ya podrás usar WhatsApp Plus V24.20 para continuar chateando con todos tus amigos sin ningún problema.

