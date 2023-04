¿Qué es la confirmación de lectura en WhatsApp Plus? es una función que sirve para descubrir el momento exacto en que tus contactos han revisado tus mensajes, aquí te aparecerá el doble check azul que evidencia la visualización del contenido, asimismo, él o ella también se van a enterar en qué momento has leído lo que te enviaron. En caso decidas desactivar la referida herramienta, nadie podrá saber cuándo se han dejado en visto, solo te saldrá el doble check de color plomo, el cual indica que tu mensaje ha llegado con éxito.

Es necesario destacar que si desactivas la “confirmación de lectura” y quieres leer o reproducir un audio que recibiste en una determinada conversación grupal, de todas maneras dejarás constancia de lo que has visto o escuchado, esta función no tiene poder aquí, sin embargo, con WhatsApp Plus es diferente, el APK de mensajería cuenta con una herramienta para que no dejes el visto incluso en los chats grupales, algo que desde Mag te explicaremos a continuación.

Recuerda que se trata de una herramienta exclusiva de WhatsApp Plus, específicamente de la versión V28.20F YesiiMods, haz clic en el siguiente enlace para que aprendas a descargar e instalar el APK en tu teléfono.

Cómo ocultar el visto en los grupos de WhatsApp Plus

Primero, accede a WhatsApp Plus .

. Ahora, oprime sobre el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en la parte superior derecha.

Se desplegarán varias opciones, accede a “Plus configuraciones”.

Aquí busca y oprime el apartado que dice “Privacidad y seguridad”.

Desplázate hacia abajo y toca en “Grupos”.

Finalmente, selecciona ocultar ticks azules y ocultar micrófono azul (para los audios).

Si deseas marca los casilleros “Ocultar escribiendo...” y “Ocultar grabando...”

Cuáles son las desventajas de usar WhatsApp Plus en iPhone

Como se sabe WhatsApp Plus no es una aplicación oficial, por lo que instalarla en cualquier dispositivo móvil, incluyendo los iPhone, puede tener ciertos riesgos. Aquí te mencionamos cuáles son.

Debido a que WhatsApp Plus no es una aplicación oficial, quiere decir que no hay garantía de que sea segura y no tenga algún tipo de malware o virus que puedan dañar tu dispositivo o robar tu información personal.

WhatsApp prohíbe el uso de aplicaciones no oficiales como WhatsApp Plus. Si se detecta el uso de esta aplicación oficial, es probable que tu cuenta original sea bloqueada de forma permanente.

Por otra parte, al no ser una aplicación oficial, no hay soporte técnico disponible en caso de que tengas problemas técnicos o errores.

Otra desventaja es que las actualizaciones de WhatsApp pueden ser incompatibles con WhatsApp Plus, lo que significa que no podrá acceder a nuevas funciones o mejoras de seguridad que ofrece la app de Meta.

Como último inconveniente, tener WhatsApp plus en el iPhone no garantiza la seguridad de los datos de su cuenta de WhatsApp original.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp Plus? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp Plus en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

