WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería rápida que goza de gran cantidad de seguidores. Sin embargo, muchos gustan usar la otra opción que les brinda mucho más recursos que la app tradicional: se trata de WhatsApp Plus. Si bien tiene el mismo objetivo del programa perteneciente a Facebook, es decir enviar mensajes, también puedes activar los mensajes que desaparecen ni bien son vistos.

Aquellos que tienen WhatsApp Plus en sus dispositivos móviles también cuentan con la herramienta para poder cambiar el color total de la plataforma, incluso puedes modificar el fondo que se sobre pone cuando recibes una llamada mediante la aplicación.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo recuperar un mensaje de audio borrado de WhatsApp sin programas

Uno de los riesgos de contar con el APK es que tu cuenta puede ser baneada por la app original en caso detecte que estás haciendo de Mods, programas modificados. Así que siempre debes tener mucho cuidado y adquirir los últimos que van saliendo progresivamente cada cierto tiempo.

Para ello es necesario que debas actualizar la aplicación de WhatsApp Plus en tu celular. Antes la app te avisaba si hay una nueva versión de su APK, pero hoy por hoy esos mensajes no suelen ser recurrentes y, como consecuencia, tu cuenta no puede estar totalmente segura.

CÓMO ACTUALIZAR WHATSAPP PLUS EN TU CELULAR

Para ello deberás realizar una serie de pasos en WhatsApp Plus para poder siempre obtener las últimas versiones en tu dispositivo móvil y así evitar futuros baneos:

Lo primero será ingresar a WhatsApp Plus.

Tras ello anda a los Ajustes.

Allí ubicarás una opción de que dice Configuración de WhatsApp Plus.

Pulsa sobre ella y accederás a un menú totalmente distinto.

Conoce el método para poder actualizar sin problemas WhatsApp Plus sin perder tus conversaciones. (Foto: Malavida)