Resulta frustrante cuando tus contactos de WhatsApp Plus te envían un mensaje muy largo, pero solo quieres copiar un pequeño fragmente de ese texto, ¿Qué se hace normalmente? la mayoría de usuarios pulsa sobre la burbuja del mensaje y de manera automática se selecciona todo, luego copian el contenido y lo pegan en su campo de texto, por último lo vuelven a pulsar para eliminar o cortar manualmente las partes que no desean conservar, otros prefieren redactarlo.

El APK de mensajería detectó este problema y en su más reciente actualización desarrollaron una nueva función a la que denominaron “Texto seleccionable”, en resumen a través de la burbuja te permite copiar de inmediato los fragmentos de un mensaje que has enviado o recibido, así no realizarás el tedioso procedimiento que mencionamos anteriormente.

Antes de comenzar, es importante aclarar que la herramienta es nativa de WhatsApp Plus, significa que no descargarás aplicaciones de terceros, asimismo, ha llegado a la mayoría de versiones del APK de mensajería, como por ejemplo: WhatsApp Aero, GB, Fouad, etc.

Cómo activar el “Texto seleccionable” de WhatsApp Plus

Primero, verifica que tengas la última versión de WhatsApp Plus , ya sea la de YesiiMods y AlexMods.

, ya sea la de YesiiMods y AlexMods. Ahora, abre el APK de mensajería.

Presiona el ícono de los tres puntos (arriba a la derecha) > entra a “Plus configuración” > “Más ajustes Plus”.

Desplázate hacia abajo y activa el interruptor que dice “ Texto seleccionable ”.

”. Luego, accede a la conversación en donde te enviaron el mensaje que quieres copiar.

El siguiente paso es pulsar por unos segundos sobre la burbuja del mensaje enviado y se habilitarán los corchetes para que manualmente selecciones el fragmento que necesitas.

Finalmente, presiona el botón de “Copiar”.

Novedades de WhatsApp Plus v17:36: APK

En WhatsApp Plus podrás determinar quién te puede llamar y quién no. Lo mismo con las videollamadas

También tienes la opción para poder reenviar los mensajes que deseas, por lo general WhatsApp solo te otorga un máximo de 5.

También te puedes enterar quién te ha bloqueado en WhatsApp Plus luego de que hayas instalado la aplicación, e incluso quién ha cambiado su foto de perfil.

Otro detalle es que ya no te suspenderán la cuenta. En caso de que así sea, debes ponerte en contacto con WhatsApp para evitar que te sanciones bloqueando tu cuenta.

También se ha mejorado el anti borrado de mensajes, de forma que podrás seguir viendo los textos a pesar de que tu amigo los haya eliminado.

Incluso puedes descargar los estados y las fotos de perfil.

Pero lo mejor de todo es que puedes conservar esas fotos o videos que tienden a desaparecer ni bien los abres.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp ? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

