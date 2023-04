WhatsApp Plus ha desarrollado una amplia cantidad de funciones para los estados, aquí no solo es posible que veas las historias de tus amigos sin dejar el visto, hay otras herramientas adicionales, como por ejemplo: saber cuántas veces vieron tu estado; descargar las fotos o videos que publicaron tus contactos; recuperar las historias que se eliminaron, etc.

Sin embargo, existe una importante herramienta que la mayoría de usuarios no conoce, hablamos de la función “Estado visto toast”, ¿Para qué sirve? simple, mientras chateas recibirás notificaciones en donde te informan sobre las personas que han visto tus estados en ese momento, así ya no será necesario que presiones el “ojito” de las historias.

Es necesario destacar lo siguiente: para que la función cumpla con su objetivo no debes activar previamente la herramienta “ocultar estado visualizado”, así que ten mucho cuidado cuando veas las historias de tus amigos, ya que dejarás la confirmación de visualización.

El truco para que WhatsApp Plus te avise sobre el contacto acaba de ver tu estado

Primero, entra a WhatsApp Plus en tu celular Android.

en tu celular Android. Ahora, presiona sobre el ícono de los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha.

Se desplegarán varias opciones, toca la que dice “Plus configuraciones”.

El siguiente paso es presionar en el apartado “Pantalla principal”.

Desplázate hacia abajo y activa el interruptor denominado “Estado visto toast”.

Es así como el APK te notificará cuando alguien vea tu historia sin la necesidad de estar en la pestaña de estados.

Por qué no puedes ingresar a WhatsApp Plus: APK última versión

WhatsApp indica que no debes utilizar aplicaciones modificadas como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, entre otros.

En caso detecte que estás usando constantemente funciones que no tiene la app original, es posible que se genere un bloqueo temporal.

Este suele durar alrededor de las 24 horas.

En caso de que vuelva a usar estas aplicaciones de terceros, WhatsApp volverá a tomar acciones sobre tu cuenta.

Es de tal forma que en ese momento la app perteneciente a Meta ya no baneará tu cuenta, sino que suspenderá radicalmente tu número de celular.

Así que debes tener bastante cuidado de momento si vas a continuar usando aplicaciones como WhatsApp Plus.

