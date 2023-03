WhatsApp Plus crea una carpeta interna en el sistema operativo Android de tu teléfono inteligente para que almacene todo lo que compartes o recibes por su referida plataforma de mensajería, sin embargo, las fotos y videos que te envían en las conversaciones personales o grupales se guardan automáticamente en la galería, ¿Te gustaría ocultar esos archivos para organizar esta sección? Es algo que desde Mag te explicaremos de inmediato.

Antes de comenzar, es necesario destacar que ocultar no es lo mismo que eliminar, no borrarás las imágenes o videos de la galería, solo vas a esconderlas temporalmente o hasta cuando tú lo decidas. La galería cuenta con una carpeta denominada “Todos los archivos”, espacio en donde se guardan todos los elementos por orden de fecha y hora, ya sean fotografías que tomaste con la cámara de tu celular, descargas de videos en TikTok, gifs que te enviaron por WhatsApp Plus, etc.

Debido a que los usuarios de WhatsApp Plus reciben diariamente decenas de archivos multimedia, es probable que tu galería se encuentre saturada de imágenes o videos que ni siquiera te interesan e impiden buscar un elemento en específico, así que aprende a organizarla con este truco que te enseñaremos.

Los pasos para ocultar de la galería las fotos o videos que descargas por WhatsApp Plus

Primero, ingresa a WhatsApp Plus , recuerda actualizar el programa.

, recuerda actualizar el programa. Ahora, presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, toca la denominada “Plus configuraciones”.

El siguiente paso es oprimir en los apartados que dicen “Universal” > “Ocultar archivos de la galería”.

Aquí te permitirán ocultar tres tipos de archivos: “Fotos”, “Video” y “Gifs”.

Enciende el interruptor que se encuentra justo a la derecha y el APK empezará a ocultar los elementos.

El proceso tarda dependiendo de la cantidad de archivos.

Para volver a visualizar esas fotos o videos tienes que acceder a las conversaciones personales o grupales en donde las enviaron.

Para deshacer la acción tienes que apretar en el botón “Recetar” o desactivar un interruptor en específico.

Qué hacer si WhatsApp baneó mi cuenta de WhatsApp Plus

Lo primero que te aparecerá cuando WhatsApp ha baneado tu cuenta de WhatsApp Plus es un letrero.

es un letrero. Este contador suele poner una hora fija.

La mayoría son 24 horas, tiempo en el que no podrás usar WhatsApp por nada del mundo.

Tampoco podrás recibir o realizar una copia de seguridad.

Lo mejor que puedes hacer para solucionar el problema es desinstalar WhatsApp Plus.

En ese instante debes descargar WhatsApp normal desde Google Play.

Una vez hecho esto, trata de ir a Ajustes, Aplicaciones, WhatsApp y elimina el caché.

Ahora nuevamente logueate con WhatsApp y verás que ya puedes entrar a conversar con todos tus amigos.

En caso siga el contador, lo mejor será esperar ese tiempo.

Recuerda que es mejor usar WhatsApp normal, ya que si la app de Meta nuevamente detecta que estás usando WhatsApp Plus, podrá eliminar tu número de por vida.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp Plus? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp Plus en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: