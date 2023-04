Las funciones “Compartir” y “Reenviar” de WhatsApp Plus tienen muchas similitudes, por ejemplo: ambas no pueden utilizarse con un máximo de cinco conversaciones, asimismo, aunque suene redundante, el objetivo de las herramientas es volver a enviar algo que un contacto ya te había enviado, entonces, ¿Cuál es la diferencia? que en el primero no aparece la etiqueta “Reenviado” y en el segundo sí, aunque el proceso de “Compartir” es más largo y tedioso.

En esta oportunidad, desde Mag te enseñaremos a reenviar un mensajes textual, foto, video, documento Word, Excel, PDF, etc., sin que figure la palabra “reenviado” en la parte superior izquierda, recuerda que no lo harás copiando y pegando (para el caso de los mensajes), y tampoco descargarás esos archivos multimedia que mencionamos anteriormente.

Se trata de una función exclusiva de WhatsApp Plus, específicamente de la versión V28.20F YesiiMods, haz clic en el siguiente enlace para que aprendas a descargar e instalar el APK en tu teléfono. A través del programa de comunicación instantánea vas a activar una opción para que nadie sepa que has “Reenviado” un mensaje.

Así puedes reenviar mensajes en WhatsApp Plus sin que salga la etiqueta “reenviado”

Primero, ingresa a WhatsApp Plus .

. Ahora, presiona sobre el ícono de los tres puntos verticales que se encuentran en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, accede a “Plus configuraciones”.

Aquí busca y oprime sobre el apartado que dice “Privacidad y seguridad”.

Ubícate en la sección “Chats”.

Finalmente, activa el interruptor denominado “Deshabilitar etiqueta de Re-enviado”.

Así puedes compartir imágenes en máxima resolución por WhatsApp Plus

Abre el APK en tu celular.

Accede al apartado “Plus configuración”.

Oprime en la sección “Universal”.

Toca la opción denominada “Ajustes”.

Activa el interruptor que dice: “Enviar imágenes en máxima resolución”.

Desliza la barra de arriba hasta el máximo (50 MB).

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp Plus? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp Plus en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

