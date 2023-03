La falta de actualizaciones en WhatsApp Messenger fueron determinantes para el gran crecimiento que sigue teniendo WhatsApp Plus, la versión modificada o “no oficial”, según Meta, de su propia plataforma de mensajería instantánea. La app de Mark Zuckerberg tardó demasiado tiempo en agregar nuevas funciones, por ejemplo: recientemente se añadió la posibilidad de reproducir audios al doble de velocidad, editar mensajes que ya fueron enviados, compartir fotos o videos para que se vean por única vez, etc.

Por las razones que acabamos de mencionar es que los millones de usuarios buscaron otras alternativas y migraron a WhatsApp Plus, sin duda es un programa que cuenta con una gran cantidad de herramientas que actualmente ni la propia aplicación original ha desarrollado.

A pesar de que pueden banearte de forma temporal o permanente por utilizar WhatsApp Plus, es un riesgo que las personas asumen por el simple hecho de obtener mejores funciones como las siguientes: esconder conversaciones, ocultar la palabra “Escribiendo” cuando respondes un mensaje, bloquear las llamadas o videollamadas entrantes, etc., sin embargo, también puedes cambiar el aspecto del APK con sus más de tres mil temas gratuitos, así que en esta oportunidad, desde Mag te enseñaremos los pasos para restablecer al tema original del programa.

Los pasos definitivos para restablecer el tema original de WhatsApp Plus

Primero, entra WhatsApp Plus (actualizado), más adelante te diremos cómo obtenerla.

(actualizado), más adelante te diremos cómo obtenerla. Ahora, presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, toca la que dice “Plus Configuración”.

Ahora, oprime en el apartado “Temas”.

Se abrirá una nueva ventana, aquí aprieta en “Restablecer preferencias”.

Finalmente, el APK te mostrará el aviso “¿Está seguro que desea restablecer todas sus preferencias de temas?”, haz clic en “Sí”.

Descargar WhatsApp Plus 2023: última versión del APK

Debes seguir todos los pasos para evitar cualquier tipo de contratiempo.

Lo primero que tienes que hacer será eliminar WhatsApp por completo.

En este caso el truco consiste en que no debes realizar una copia de seguridad.

Si tienes una versión anterior de WhatsApp Plus tampoco debes hacer una copia de seguridad, solamente instala el APK encima.

Para poder descargar el APK de WhatsApp Plus marzo 2023 debes seguir este enlace .

. Ahora solamente dale los permisos correspondientes a Google Chrome para instalar aplicaciones de terceros.

Una vez que lo tengas, solamente anda al APK, instálalo y coloca tu número de celular con el código de verificación.

Ahora empezarás a chatear con normalidad sin que te baneen o suspendan la cuenta.

Recuerda que también por usar apps modificadas, WhatsApp puede suspender tu cuenta y con ello ya no podrás usar el servicio de mensajería rápida. Por ejemplo, no puedes utilizar GB WhatsApp, WhatsApp Plus, WhatsApp estilo iPhone, entre otras.

Versiones oficiales del APK de WhatsApp Plus actualizado

WhatsApp Plus AlexMods V17: enlace

WhatsApp Plus Yessimods V22.00: enlace

WhatsApp Plus Abo2Sadam V11.20: enlace

WhatsApp Plus Heymods 21.10: enlace

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp Plus? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia.

