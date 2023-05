WhatsApp es sin duda una de las aplicaciones de mensajería más populares hoy en día, ya que a través de esta herramienta podemos comunicarnos con otras personas de diferentes maneras. Sin embargo, como toda app, tiene sus limitaciones, sobre todo, en temas de seguridad, por lo que si quieres explorar más funciones, puedes optar por usar WhatsApp Plus.

Si bien esta app no es oficial de Meta, muchos usuarios la utilizan para acceder a otras novedades, como saber quiénes han visto tus estados e incluso cuántas veces lo han hecho, una información que en la aplicación original no te la brindan.

Ante esto, en MAG te explicamos a detalle cómo saber cuántas veces un contacto en particular vio tu estado, así el contacto haya desactivado la confirmación de lectura. Asimismo, te compartimos una guía con el proceso de instalación de WhatsApp Plus, en caso no lo tengas.

Cómo saber cuántas veces han visto mi estado de WhatsApp

A través de WhatsApp Plus puedes conocer quiénes miraron tus estados incluso si tienen la confirmación de lectura desactivada, además, es posible saber la cantidad de veces que lo han hecho. Aquí te enseñamos cómo aplicar este truco.

Instalar WhatsApp Plus

Primero, debes crear una copia de seguridad en WhatsApp (original).

Ahora, desinstalar esta versión e instala WhatsApp Plus en tu celular por medio un APK.

También puedes hacerlo por medio del siguiente enlace .

. Tras esto, pulsa en los tres puntos en Google Chrome y selecciona en “Descargas”.

Entre las opciones, elige “WhatsApp Plus” y toca en “Instalar”.

Luego, entra en “Ajustes”, seguido de “Aplicaciones”.

Pulsa en “WhatsApp Plus” y en “Permisos”.

Una vez hayas otorgado los permisos y presiona en “Instalar aplicaciones desconocidas”.

Selecciona en “Permitir desde esta fuente” y entra en WhatsApp Plus.

Registra tu número, sigue el proceso indicado y listo.

Cómo saber cuántas veces vieron tus estados

Cuando ya tengas WhatsApp Plus, publica un estado o más como lo harías normalmente.

Espera algunos minutos u horas hasta que creas que ciertos contactos ya han visto tus estados.

Ahora, entra a tu estado y toca en el ícono del ojo, ubicado en la zona inferior de la pantalla.

Aquí podrás ver quiénes miraron tus historias.

Tras esto, toca en el botón de visto, localizado al costado de cada usuario.

Finalmente, te aparecerá la cantidad de veces que un contacto vio tus estados.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp ? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia.

