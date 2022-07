Muchas personas en el mundo están recurriendo a usar WhatsApp Plus , esto porque les da una serie de ventajas como cambiar el color total de la plataforma, además de chequear los estados de tus amigos y descargarlos, de ver a cada rato las fotos o videos que desaparecen si son abiertos, o simplemente visualizar esos mensajes que, por equivocación, son eliminados.

Si bien esta puede ser una herramienta bastante peligrosa, ya que está sujeta a posibles baneos, algunos no saben realmente si tienen o no la versión original de WhatsApp Plus en sus celulares. ¿Qué debes hacer para conocerlo? Pues te lo explicaremos paso a paso en MAG.

CÓMO SABER SI TIENES WHATSAPP PLUS APK ORIGINAL 2022

Lo primero será ver el encabezado. Cuando ingresas a WhatsApp, en la parte verde oscura debe decir WhatsApp Plus.

Por otro lado, si ingresas a los Ajustes de WhatsApp Plus y te vas a Información, allí aparecerá un panel que te indica qué versión de WhatsApp tienes.

WhatsApp Plus no está llena de publicidad en extremo, por el contrario, el APK solo te mostrará comerciales si solo necesitas descargar alguna función para desbloquearla.

Recuerda chequear siempre en información si tienes el WhatsApp Plus correcto. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

No te cobra por ningún motivo. Esto debes tenerlo presente. WhatsApp Plus no te pide que debas pagar para acceder a tus conversaciones o alguna función exclusiva. Por nada del mundo coloques tu tarjeta de crédito o débito.

Para poder descargar WhatsApp Plus original puedes usar este enlace donde se encargan de compilar todas las apps modificadas de WhatsApp.

POR QUÉ MOTIVOS WHATSAPP PUEDE SUSPENDER MI NÚMERO O CUENTA

Aplicaciones no oficiales : te puedes ir despidiendo de tu cuenta si WhatsApp detecta que utilizas aplicaciones modificadas, como por ejemplo: “WhatsApp Plus”, “Fouad WhatsApp”, “GB WhatsApp”, etc.

: te puedes ir despidiendo de tu cuenta si WhatsApp detecta que utilizas aplicaciones modificadas, como por ejemplo: “WhatsApp Plus”, “Fouad WhatsApp”, “GB WhatsApp”, etc. Difundir phishing y promociones falsas : normalmente, este tipo de mensajes son difundidos por los ciberdelincuentes, quienes intentan enviar de forma masiva sus estafas por WhatsApp. el objetivo es hacerte creer que has ganado un premio o efectivo, con el propósito de que sigas una serie de pasos, entre estos, instalar una aplicación que tiene un peligroso virus malware que pondría en riesgo tu información personal e incluso datos bancarias.

: normalmente, este tipo de mensajes son difundidos por los ciberdelincuentes, quienes intentan enviar de forma masiva sus estafas por WhatsApp. el objetivo es hacerte creer que has ganado un premio o efectivo, con el propósito de que sigas una serie de pasos, entre estos, instalar una aplicación que tiene un peligroso virus malware que pondría en riesgo tu información personal e incluso datos bancarias. Rumores y extorsión : si eres de las personas que solo comparte desinformación que produzcan el caos, la paranoia y hasta amenazas, también puedes ser sancionado no solo temporalmente, sino para siempre, por supuesto, siempre y cuando los usuarios reporten el mensaje que has enviado.

: si eres de las personas que solo comparte desinformación que produzcan el caos, la paranoia y hasta amenazas, también puedes ser sancionado no solo temporalmente, sino para siempre, por supuesto, siempre y cuando los usuarios reporten el mensaje que has enviado. Grupos de WhatsApp: Nunca debes colocarle el nombre de “Pedofilia” a tu conversación, de lo contrario WhatsApp bloqueará no solo a ti, sino también a los miembros de ese grupo.

