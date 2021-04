WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones de mensajería rápida que más fama ha alcanzado desde su creación. En la actualidad está sumando diversidad de funciones como la posibilidad de hacer llamadas y videollamadas desde su plataforma web.

También estarán llegando herramientas como la destrucción de mensajes que no son leídos luego de 24 horas o también cambiar el color de los íconos de la aplicación de WhatsApp .

Sin embargo, mientras eso aún no se estrene, miles de usuarios usan como alternativa WhatsApp Plus , un APK que te permite realizar mucho más cosas que la app original no te deja.

Una de ellas es poder visualizar los estados de WhatsApp sin que tus amigos se enteren. ¿Lo sabías? Pues aquí te explicaremos este sencillo truco que gustará a muchos.

CÓMO VER LOS ESTADOS DE WHATSAPP SIN QUE TUS AMIGOS SE ENTEREN

Cabe precisar que para usar este truco es necesario contar con WhatsApp Plus . Este puedes descargarlo desde páginas alternas a Google Play, aunque siempre debes fijarte de la URL.

Lo primero que debes hacer es descargar el APK de WhatsApp Plus.

Una vez lo tengas en tu dispositivo móvil, deberás ir a Configuración del mismo.

Pulsa los tres puntitos de la esquina superior y allí verás dicha opción.

Una vez dentro, desplázate donde dice Privacidad y Seguridad.

De esta manera podrás activar la función para que tus amigos no sepan que ves sus estados en WhatsApp Plus. (Foto: MAG)

En ese instante deberás habilitar la pestaña que dice “Ver los Estados”.

Una vez pulsado el check, ninguno de tus amigos se enterará que visualizas sus estados.

Incluso también tienes la opción para descargarlos.

Cabe precisar que WhatsApp Plus es una app alternativa al WhatsApp original y puede que te baneen en un futuro ya que no es oficial. Dependerá del usuario si desea tenerlo.