WhatsApp Plus es programa modificado “no oficial” de WhatsApp Messenger, según la compañía Meta, sin embargo, aunque comparten características muy similares, como por ejemplo: el logo, la interfaz principal y los colores, son servicios de mensajería instantánea totalmente distintos. El primero antes mencionado cuenta con funciones que la propia aplicación estable todavía no ha incluido en su plataforma, mientras que el segundo destaca por sus herramientas de seguridad y privacidad.

Es importante aclarar que WhatsApp Plus es un APK, significa que no la obtendrás mediante la Google Play Store de Android, sino de páginas web de terceros, además, lo vas a descargar e instalar de forma manual en tu teléfono inteligente. Nunca debes ignorar las últimas actualizaciones del programa, ¿Por qué? simple, si Meta detecta que utilizas esta versión, claramente estarías incumpliendo con sus términos y condiciones, en pocas palabras podrían suspender tu número de forma temporal o permanente.

La guía para saber si tienes la última versión de WhatsApp Plus

¿Cómo puedes evitar que WhatsApp suspenda tu número? solo tienes que mantener actualizado el APK, por ello, desde Mag te enseñaremos los pasos para saber si tienes la última versión de WhatsApp Plus, tanto la de “Alex Mods” como la de YessiMods”, las dos más utilizadas.

Primero, abre WhatsApp Plus y presiona sobre el ícono de los tres puntos verticales que se ubican arriba a la derecha.

y presiona sobre el ícono de los tres puntos verticales que se ubican arriba a la derecha. Se desplegarán varias opciones, entra en el apartado que dice “Plus configuraciones” > “Cerrar” (Close).

Ahora, presiona sobre “Actualizaciones” > “Buscar actualizaciones”.

Posiblemente te aparezca el aviso “Buen trabajo. Tienes la última actualización”.

No obstante, esto no significa que tengas la última versión. Recuerda que el APK se actualiza manualmente.

Para saber cuál es la versión que tienes, retrocede y oprime en la sección ”Historial de cambios de WhatsApp”, debajo te aparecerá la versión actual.

Finalmente, haz clic en el siguiente enlace, es la última versión de WhatsApp Plus de Alex Mods (17.20); tocando aquí sabrás la versión para los usuarios de YessiMods (22.20).

¿Qué significa el ícono de la luna en WhatsApp Plus?

La opción exclusiva de WhatsApp Plus está llena de mitos y verdades. Así que hoy te enseñaremos todo lo referente a ella.

En primer lugar no se trata de una función para poder habilitar el “modo avión” o algo por el estilo.

Cuando lo presiones se te mostrará en la parte baja una opción para cambiar el color de la aplicación.

Simplemente debes elegir el tema que más te gusta.

En ese caso si es claro u oscuro.

De esa forma, si tienes una pantalla AMOLED u OLED puedes apagar ciertos megapíxeles de ella.

