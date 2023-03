El uso de WhatsApp Plus se ha vuelto cada vez más popular entre muchos usuarios de iPhone; no obstante, se sabe que esta aplicación no es oficial, por lo que conlleva ciertos riesgos que podrían perjudicar tu dispositivo móvil e incluso tu propia cuenta de WhatsApp.

Esto último, es debido a que la aplicación al no ser original de Meta, la misma empresa se encarga de cancelar la cuenta de muchas personas que hacen caso omiso a esta advertencia, por lo que terminan perdiendo el acceso de la app.

En el caso de que tengas instalada la app de WhatsApp Plus en tu iPhone, desde MAG te explicamos de forma sencilla qué desventajas y riesgos podría traerte al usar esta versión modificada de WhatsApp original. Presta atención a los detalles.

Cuáles son las desventajas de usar WhatsApp Plus en iPhone

Como se sabe WhatsApp Plus no es una aplicación oficial, por lo que instalarla en cualquier dispositivo móvil, incluyendo los iPhone, puede tener ciertos riesgos. Aquí te mencionamos cuáles son.

Debido a que WhatsApp Plus no es una aplicación oficial, quiere decir que no hay garantía de que sea segura y no tenga algún tipo de malware o virus que puedan dañar tu dispositivo o robar tu información personal.

WhatsApp prohíbe el uso de aplicaciones no oficiales como WhatsApp Plus. Si se detecta el uso de esta aplicación oficial, es probable que tu cuenta original sea bloqueada de forma permanente.

Por otra parte, al no ser una aplicación oficial, no hay soporte técnico disponible en caso de que tengas problemas técnicos o errores.

Otra desventaja es que las actualizaciones de WhatsApp pueden ser incompatibles con WhatsApp Plus, lo que significa que no podrá acceder a nuevas funciones o mejoras de seguridad que ofrece la app de Meta.

Como último inconveniente, tener WhatsApp plus en el iPhone no garantiza la seguridad de los datos de su cuenta de WhatsApp original.

El uso de WhatsApp Plus en iPhone puede ser riesgoso y puede llevar a problemas de seguridad y pérdida de datos. Es mejor utilizar solo aplicaciones oficiales de la App Store para garantizar una experiencia segura y sin problemas.

Cómo recuperar mis stickers de WhatsApp Plus si fui baneado

Lo primero será recurrir a los archivos de tu smartphone.

Anda a la carpeta principal y luego ingresa a Almacenamiento interno.

En ese lugar debes ir a “Media”.

Verás una carpeta que dice “Com.WhatsAppPlus”.

Ingres en ella, nuevamente anda a Media, WhatsApp Plus y observarás nuevos archivos.

Selecciona el que dice “WhatsApp Plus Stickers”.

Copiala en cualquier lado.

Luego nos vamos a Google Play y allí descargamos la aplicación “Sticker personales para WhatsApp”.

Si no la encuentras, puedes usar este enlace .

. Instálala. Ahora nos iremos al símbolo “+”. Ahora solo debemos presionar en “Buscar archivos”.

Copia uno por uno los stickers de la carpeta trasladada anteriormente.

Cuando recuperes tu cuenta de WhatsApp Plus, lo único que debes hacer será descargar WhatsApp normal.

Una vez culminado el proceso, añade todos los stickers y listo, ya recuperaste tus stickers de WhatsApp Plus baneado.

