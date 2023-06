WhatsApp Plus es un programa de mensajería o copia modificada de WhatsApp Messenger, sin embargo, el APK cuenta con una mayor cantidad de funciones o herramienta y es por esta razón que los usuarios deciden descargarla, sobre todo ahora que los desarrolladores crearon un “modo antiban”, significa que Meta ya no será capaz de detectar que utilizas versiones alteradas y por lo tanto no podrán banearte de manera temporal o permanente.

Durante mucho tiempo el problema de WhatsApp Plus era que no tenía una opción para crear copias de seguridad, quiere decir que no era posible restaurar los datos de tus conversaciones personales o grupales al momento de cambiar de teléfono o cuando seas víctima de robo. Este mecanismo es más seguro en WhatsApp Messenger, ya que las copias se almacenan en Google Drive, en cambio, el APK las guarda en el mismo celular.

Aunque peor es nada, muchos cibernautas agradecen que el APK haya implementado dicha característica en su plataforma, pues sería ilógico que Google trabaje con una versión alterada de su socia, WhatsApp Messenger. En esta oportunidad, desde Mag te enseñaremos a crear una copia de seguridad en WhatsApp Plus.

Los pasos para crear una copia de seguridad en WhatsApp Plus

Abre WhatsApp Plus en tu teléfono.

Ahora, presiona el ícono de los tres puntos (arriba a la derecha) > entra a la sección “Plus configuración”.

El siguiente paso es oprimir en el apartado que dice “Chats”.

Desplázate hacia abajo y aprieta en “Copia de seguridad”.

Pulsa sobre el botón denominado “Guardar”.

Es importante destacar que la copia de seguridad se almacenará en tu dispositivo móvil, no es posible guardarla en Google Drive (la nube) como en WhatsApp Messenger.

Recuerda que puedes encontrar la copia de seguridad en el almacenamiento del smartphone.

Así puedes compartir imágenes en máxima resolución por WhatsApp Plus

Abre el APK en tu celular.

Accede al apartado “Plus configuración”.

Oprime en la sección “Universal”.

Toca la opción denominada “Ajustes”.

Activa el interruptor que dice: “Enviar imágenes en máxima resolución”.

Desliza la barra de arriba hasta el máximo (50 MB).

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp Plus? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp Plus en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

