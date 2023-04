WhatsApp Plus es una plataforma de mensajería desarrollada por terceras personas, en realidad es una copia modificada de WhatsApp Messenger, incluso Meta la cataloga como “no oficial”, sin embargo, algo por destacar es que la referida APK cuenta con una gran cantidad de funciones muy interesantes como la posibilidad de programar mensajes a la fecha y hora que desees, ¿Quieres saber cómo hacerlo? es algo que desde Mag te explicaremos a continuación.

¿Eres de las personas que se olvida de las fechas importantes? resulta bastante incómodo cuando no recuerdas el cumpleaños de un ser querido o simplemente no saludas a alguien en un día especial, como por ejemplo: el Día de la Madre, Día de San Valentín, Día de la Independencia, etc. No vuelvas a cometer este error, mejor es saludar por mensaje que no hacerlo.

Antes de comenzar con el proceso, te comentamos que este truco solamente es compatible con WhatsApp Plus, específicamente en su versión V28.20F YesiiMods, haz clic en el siguiente enlace para que aprendas a descargar e instalar el APK en tu teléfono.

Los pasos para programar mensajes en WhatsApp Plus

Primero, abre el APK tras haber descargado la última versión de WhatsApp Plus .

. Ahora, presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, toca la que dice “Programador de mensajes”.

Oprime el ícono la cruz encerrada en un círculo verde, la cual se ubica abajo a la derecha.

Te aparecerá una nueva ventana con tres campos por rellenar: en el primero escoges al contacto; en el segundo la fecha y hora exacta; y en el tercero el contenido del mensaje.

Finalmente, aprieta en el check para conservar los cambios.

Solo espera la hora especificada y el mensaje se enviará automáticamente.

Por estos motivos no debes chatear con alguien que tenga WhatsApp Plus

Menos seguridad y privacidad de la información que compartes.

Aunque ambas plataformas incluyen las mismas funciones, WhatsApp Plus saca ventaja porque los usuarios pueden volver a visualizar los mensajes eliminados “Para todos”, esto sin que te des cuenta.

saca ventaja porque los usuarios pueden volver a visualizar los mensajes eliminados “Para todos”, esto sin que te des cuenta. Si envías una foto o video con la función denominada “Ver una sola vez”, no tendría mucho sentido que la utilices con un cliente de la versión “Plus”, ya que podría haber activado esa herramienta con la que puede ver su archivo multimedia las veces que quiera.

WhatsApp Messenger si cuenta con el cifrado de extremo a extremo, pero la encriptación del contenido se pierde al momento de chatear con un contacto que utiliza el servicio “Plus”. Recuerda que el APK no tiene chats cifrados.

¿Qué consecuencias hay? que cualquiera sería capaz leer, ver y escuchar todo lo que se envían, incluso los desarrolladores de WhatsApp Plus.

¿Cómo saber si alguien utiliza WhatsApp Plus? es una de las preguntas más frecuentes, aunque no se sabe con exactitud si tu contacto ha descargado el APK, sí puedes empezar a sospechar por las siguientes señales:

es una de las preguntas más frecuentes, aunque no se sabe con exactitud si tu contacto ha descargado el APK, sí puedes empezar a sospechar por las siguientes señales: Nunca lee los mensajes o reproduce notas de voz grupales (confirmación de lectura).

Nunca aparece en línea.

No sale la palabra “Escribiendo” o “Grabando audio” cuando te responde.

Descarga tus estados y los publica en su historia.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp Plus? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp Plus en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: