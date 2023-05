Las atractivas funciones de WhatsApp Plus están tentando a los usuarios de WhatsApp Messenger, pues muchos ya migraron al referido programa de color turquesa por su extenso catálogo de herramientas de seguridad y privacidad, así como las otras opciones y la libertad de personalización en la interfaz principal del APK de mensajería instantánea.

Cada actualización de WhatsApp Plus llega con novedosas herramientas que le sacan una gran ventaja a la aplicación de Mark Zuckerberg, ya que en la última versión del APK puedes “programar mensajes automáticos” cuando alguien te menciona en las conversaciones grupales, por ejemplo: imaginemos que no puedes hablar porque estás ocupado y justo te mencionan en un grupo, es posible crear un mensaje que diga “¿Qué pasó? Háblame al interno”, así no tendrás que leer todo el contenido del chat para saber lo que querían decirte.

Incluso puedes programar el mensaje “No puedo atenderte ahora, háblame al interno o llámame. Esta es una respuesta automática”, aunque debes tener cuidado porque los miembros del grupo sospecharán que utilizas WhatsApp Plus o una aplicación de terceros.

Así puedes programar respuestas automáticas cuando te mencionen en los grupos de WhatsApp Plus

Primero, entra a la última versión de WhatsApp Plus .

. Ahora, accede a “Plus configuraciones” y presiona sobre el apartado que dice “Pantalla de conversación”.

Desplázate hacia abajo y toca la opción denominada ”Mensaje de respuesta automática”.

Se desplegará una ventana emergente que contiene un campo de texto.

Aquí agrega el mensaje que tú quieras, es opcional añadir emoticones (no aplica para los stickers o archivos multimedia)

El siguiente paso es oprimir en “Aceptar”.

Finalmente, dile a uno de tus contactos que te mencione en un grupo y de inmediato se enviará tu respuesta automática.

Cómo convertir WhatsApp Plus en WhatsApp

Lo primero que debes saber es que WhatsApp Plus tiene una serie de funciones dentro de su aplicación.

Para poder configurar WhatsApp Plus como si fuera WhatsApp debemos entrar a Ajustes.

Allí pulsamos en Plus Configuración.

Luego simplemente vamos a Pantalla Principal y a Barra Superior.

En ese momento desactivamos el botón de “Separar Chats/Grupos”

Además de “Muestra el modo de Luz/Noche” y el “Modo avión”.

También eliminamos cualquier tema que hayamos instalado.

En caso de que preferiste cambiar de color, también debes deshabilitarlo.

Por defecto usa el “modo oscuro” o el “modo claro” en WhatsApp Plus.

Cuando culmines, verás que tu WhatsApp Plus se parecerá mucho a WhatsApp.

El objetivo es que tus amigos nunca sepan que estás usando WhatsApp Plus o sabrán que lees y descargas sus fotos sin autorización.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia.

