Existen muchas versiones alteradas de WhatsApp Messenger, pero sin duda alguna la más popular y descargada es WhatsApp Plus, ya sea la desarrollada por AlexMods o YesiiMods, ambas plataformas cuentan con herramientas exclusivas que ni siquiera la propia aplicación perteneciente a Meta ha desarrollado hasta la fecha, como por ejemplo: la función para ocultar la palabra “Escribiendo...” al momento de enviar o responder un mensaje; descargar las fotos y videos que publican tus contactos en sus estados; recibir notificaciones cuando alguien se conecta, etc.

¿Son seguras? no, por las dos siguientes razones: primero, no se descargan a través de la Google Play Store de Android o App Store de Apple, significa que no pasan los filtros de seguridad impuestos por ambas empresas; y segundo, se obtienen desde páginas web de internet, existen sitios que te brindan mayor confianza, como APKMirror, no obstante, eso no quiere decir que sea 100% segura. Millones de usuarios han descargado WhatsApp Plus infectado con virus, mientras que otro grupo quiere hacerlo pero no saben si lo que van a descargar contiene malware, ¿Deseas averiguarlo? en Mag lo explicaremos a continuación.

Para descubrir si WhatsApp Plus está infectado con virus, necesitas utilizar los servicios de “Virus total”, básicamente es una página web desarrollada por la compañía tecnológica Google, ¿Qué es y para qué sirve? es un conjunto de hasta 89 antivirus, pues cuando detecta que un archivo o APK viene con malware, esta arroja la cantidad de bases de datos o sistema de antivirus que reportan como “muy peligroso” descargar el elemento.

La guía para saber si WhatsApp Plus está con virus

Primero, entra a “Virus Total”, aquí te dejamos el enlace .

. Como puedes apreciar hay dos opciones: “Archivo” (en caso hayas descargado el APK) y URL (si todavía no lo descargas).

Supongamos que aún no lo bajas, copia y pega en la sección “URL” el link de la página en donde vas a descargar WhatsApp Plus .

. Ahora, oprime la tecla enter o buscar.

Espera que termine el proceso y en la parte superior izquierda te aparecerá la cantidad de alertas que lo reportan como potencialmente peligrosos.

Por ejemplo, puede salir 10/89, no significa que hayan 10 virus o que se descarte la presencia del mismo, sino que 10 de las 89 plataformas de antivirus lo reportan como archivo peligro.

Se recomienda no descargarlo. En la parte inferior te brinda todos los detalles del APK, si incluye virus troyano, malware, jocker, etc.

Descargar WhatsApp Plus V30.00 APK: cómo instalar la última versión de junio

Lo primero que tienes que hacer es una copia de seguridad de tu WhatsApp normal.

Para eso anda a Ajustes, Chats y pulsa sobre “Copia de seguridad”.

Una vez lo hayas hecho, simplemente desinstala todo WhatsApp.

También revisa en tu almacenamiento interno que no haya ninguna carpeta con ese nombre.

En ese instante, descarga el APK de WhatsApp Plus utilizando este enlace .

. Se trata de WhatsApp Plus V30.00 de Yessimords.

Dale los permisos a Google Chrome para que pueda instalar aplicaciones de terceros.

En ese momento podrás colocar tu número de celular y código de verificación.

Recuerda que empezarás desde cero, es decir, no habrá conversaciones recuperadas.

Una vez que ya puedas empezar a chatear en WhatsApp Plus, verás que todas las funciones exclusivas estarán desactivadas, esto con la finalidad de que no te baneen.

