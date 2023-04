¿En qué se diferencia WhatsApp Plus de WhatsApp Messenger? antes de comenzar te diremos que la versión Plus es una copia o programa modificado del aplicativo perteneciente a Meta, sin embargo, este cuenta con una gran cantidad de funciones que la app original todavía no ha desarrollado hasta le fecha, también se distinguen por el color, uno es celeste o turquesa y el otro verde, por último la forma de descarga y actualización, el primero es un APK, así que lo obtienes de páginas web poco confiables, mientras que el segundo a través de la Google Play o App Store.

Muchos prefieren a WhatsApp Plus por su abanico de herramientas, incluso a pesar de que pueden banear tu número de forma temporal o permanente, aunque es necesario destacar rápido desarrollo de la función anti-ban del APK, no obstante, a la mayoría no le gusta que los demás descubran que utilizas la versión modificada, consideran que es para personas tóxicas.

En esta oportunidad, desde Mag te enseñaremos un sencillo truco para que cambies el isotipo turquesa de WhatsApp Plus por el clásico ícono de color verde de WhatsApp Messenger, así nadie se va a enterar que has descargado una versión modificada, ya que hasta la interfaz principal de ambas plataformas son muy parecidas.

La guía para cambiar el ícono de WhatsApp Plus por el de WhatsApp

Primero, ingresa WhatsApp Plus en tu celular.

en tu celular. Ahora, presiona sobre el ícono de los tres puntos que se encuentran en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones.

Toca en el apartado que dice “Universal”.

El siguiente paso es oprimir en la sección “Estilo y apariencia”.

Se abrirá una nueva ventana.

Desplázate hacia abajo y aprieta en “Íconos”.

Finalmente, escoge el isotipo de WhatsApp Messenger, nos referimos al de color verde.

Así puedes eliminar los estados en la foto de perfil con WhatsApp Plus

Entra a WhatsApp Plus .

. Presiona los tres puntos verticales.

Ingresa a “Plus configuraciones”.

Busca y oprime en “Pantalla principal” > “Estados”.

Por último, apaga el interruptor “Activar/desactivar estados en la foto de perfil”.

Listo, abandona los ajustes y vuelve a la interfaz principal del APK, como puedes observar, el estado en la foto de perfil de tu contacto ha desaparecido.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp Plus? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp Plus en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: