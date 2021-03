WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería rápida que muchos gustan usar para poder comunicarse con cualquier persona en el mundo. Si bien la app está a punto de añadir diversas funciones a su plataforma, algunos usuarios buscan alternativas que le ofrecen otros elementos.

Por ejemplo, en WhatsApp es imposible no solo modificar el color, sino también programar mensajes, algo que en WhatsApp Plus , el APK que funciona con Mods, sí se puede emplear.

Para poder obtener WhatsApp Plus es necesario descargarla de páginas especializadas en aplicaciones, ya que esta no se encuentra fácilmente en Google Play. Sin embargo, muchas veces es imposible instalarlo en tu dispositivo móvil debido a algunas cosas que debes hacer en tu celular.

¿Qué es lo que debo hacer? Pues aquí te contaremos todos los detalles para que evites los problemas o, en caso ya lo tengas descargado, soluciones los errores que este te genera.

WHATSAPP PLUS NO SE INSTALÓ EN MI CELULAR: CÓMO SOLUCIONAR

Si tienes un error al instalar WhatsApp Plus , no tiene nada que ver que el APK que has descargado esté fallando. Por el contrario, el problema puede estar en tu celular. Simplemente realiza estos pasos:

Lo primero es ingresar a Ajustes.

Luego de ello, anda a la sección de Aplicaciones.

Allí deberás autorizar a tu celular que muestre aquellos archivos ocultos.

En ese instante busca Web.WhatsApp.

Este es el archivo que debes eliminar de tu dispositivo móvil para poder instalar WhatsApp Plus sin problemas. (Foto: MAG)