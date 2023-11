WhatsApp Plus está siendo usado por varios usuarios. Si bien no es la app oficial, suele brindar más funciones como cambiar de color toda la plataforma, además de saber quién te ha bloqueado, si una persona está conectada en ese momento, etc.

Sin embargo, en los últimos días ha empezado a aparecer una notificación en varios dispositivos del mundo que usan WhatsApp Plus : “Necesitas la aplicación oficial para usar esta cuenta”. ¿Qué significa y cómo puedo eliminarla?

Es bastante simple, pero recuerda, siempre debes estar atento ante cualquier actualización del APK para evitar posibles problemas futuros.

Qué significa “Necesitas la aplicación oficial para usar esta cuenta” en WhatsApp Plus

Son muchas las personas que ya están usando WhatsApp Plus.

Esto se debe a que varios usuarios desean obtener mejoras como el cambio de color, proteger su privacidad, evitar que salga escribiendo, entre otros.

Pero varios han sido sorprendidos por el mensaje “Necesitas la aplicación oficial de WhatsApp para usar esta cuenta” en WhatsApp Plus.

Si esto es recurrente, entonces conoce cómo hacer para solucionarlo.

Lo primero será saber si el APK que intentas descargar o tienes instalado ya tiene una actualización.

Si es así, lo mejor será reemplazarla, de lo contrario la notificación no aparecerá.

También se te aconseja volver a instalar el APK de WhatsApp Plus.

Asimismo puedes pulsar en “Forzar cierre” o “Borrar memoria caché” de WhatsApp Plus.

Con eso desaparecerá el mensaje “Necesitas la aplicación oficial de WhatsApp para usar esta cuenta” en WhatsApp Plus.

Puedes descargar la última versión de WhatsApp Plus V50.20 usando este enlace .

