Como se recuerda, WhatsApp Plus es una versión modificada de WhatsApp Messenger, pero con una mayor cantidad de funciones que la propia aplicación estable todavía no ha implementado en su servicio de mensajería hasta la presente fecha. El referido programa no es considerado como una aplicación, sino como un archivo APK, significa que debes instalarlo y actualizarlo manualmente.

¿Qué beneficios incluye WhatsApp PLus? muchos, esta poderosa herramienta de comunicación instantánea te brinda un extenso catálogo de funciones, como por ejemplo: la posibilidad de ocultar la palabra “Escribiendo...” y “Grabando audio”; enviar imágenes que pesen hasta 50 megabytes; recibir una notificación cuando alguien cambió su foto de perfil; etc., sin embargo, el APK esconde una interesante opción que no es conocida por la mayoría de usuarios, hablamos de los “mensajes de rechazo”, ¿Qué son y cómo utilizarlos? es algo que desde Mag te explicaremos a continuación.

Básicamente, es una función que trabaja simultáneamente con las llamadas y videollamadas, pues cuando configuras para que decidas quién puede y no marcarte por el APK, también activas los “Mensajes de rechazo”, así tu amigo recibirá la notificación del motivo por el que no puedes hablar en ese momento, como: “Estoy en una reunión del trabajo, te escribo más tarde”.

La guía para utilizar los “mensajes de rechazo” en WhatsApp Plus

Primero, ingresa a WhatsApp Plus .

. Ahora, presiona el ícono de los tres puntos que se encuentran en el extremo superior derecho.

El siguiente paso es oprimir el apartado que dice “Privacidad y seguridad”.

Aquí toca sobre la opción denominada “¿Quién puede llamarme?”.

En esta parte vas a elegir si te van a llamar “Todos”, “Mis contactos”, “Mis contactos excepto...”, y “Nadie”. Recomendamos la última si lo que deseas es silencio.

Desplázate hacia abajo y en la sección “Más” marca el casillero “enviar mensaje de rechazo”.

Finalmente, escribe lo que aparecerá cuando se desvíen las llamadas, por ejemplo: “No puedo responder, estoy condiciendo”.

Así puedes compartir imágenes por WhatsApp Plus con máximo resolución

Abre el APK en tu celular.

Accede al apartado “Plus configuración”.

Oprime en la sección “Universal”.

Toca la opción denominada “Ajustes”.

Activa el interruptor que dice: “Enviar imágenes en máxima resolución”.

Desliza la barra de arriba hasta el máximo (50 MB).

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp Plus? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp Plus en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

