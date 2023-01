WhatsApp Plus es un servicio de comunicación instantánea que destaca por sus increíbles funciones, por ello, actualmente ya cuenta con millones de usuarios por todo el mundo, utilizarla no es ilegal, pero Meta la considera como una copia de WhatsApp Messenger. La referida APK te brinda un mayor nivel de personalización que la plataforma estable (oficial) todavía no ha desarrollado, por ejemplo: puedes cambiar por completo la interfaz principal del programa tras añadir unos “súper temas”, ¿Te gustaría saber cómo hacerlo? es algo que desde Mag te explicaremos a continuación.

¿Qué son los temas? se trata de un conjunto predefinido de colores, fuentes, fondos y diseños, los cuales le darán una mejor apariencia a tu cuenta de WhatsApp Plus, no es necesario que los compres, el APK te ofrece una gran cantidad de temas totalmente gratuitos, solo sigue los pasos que te enseñaremos.

Así puedes agregar “súper temas” en WhatsApp Plus

Primero, ingresa a este enlace , aquí encontrarás la guía detallada para descargar e instalar WhatsApp Plus (en caso no tengas el APK).

Ahora, abre la app y presiona sobre el ícono de los tres puntos verticales que se encuentran arriba a la derecha.

El siguiente paso es oprimir en la opción denominada “Plus configuraciones” > “Temas”.

Luego, toca sobre el apartado que dice “Descargar temas”.

Finalmente, instala el de tu preferencia y automáticamente notarás los cambios.

Los pasos para impedir que tu expareja te llame por WhatsApp

Primero, ingresa a WhatsApp Plus .

. Ahora, abre el chat de tu pareja o el de la persona que no quieres recibir sus llamadas o videollamadas.

El siguiente paso es presionar sobre la foto de perfil de ese contacto.

Se desplegarán algunas opciones, oprime la que dice “No hay llamadas”.

Finalmente, escoge la notificación que a tu expareja le aparecerá cuando te llame, pueden ser las siguientes: “No hay señal”, “Estás ocupado” o “(x persona) está en una llamada”.

