WhatsApp Plus no solo te permite enviar mensajes de texto, también puedes compartir cualquier tipo de archivo multimedia, como por ejemplo: videos, audios, documentos Word, Excel, PDF, etc., sin embargo, muchos usuarios no saben que la referida plataforma de mensajería comprime las imágenes para que el almacenamiento de tu celular no se ocupe rápidamente, ¿Te gustaría compartirlas en su máxima resolución? es algo que desde Mag te explicaremos a continuación.

Si la cámara de tu celular es de varios megapíxeles (Mpx) y acostumbras a tomar fotografías utilizando su máxima calidad, es probable que una sola imagen llegue a pesar hasta 50 megabytes (MB), significa tras compartirla por WhatsApp Plus en poco tiempo estarías llenando el espacio de almacenamiento de tu smartphone.

Una foto tomada con una cámara de pocos Mpx suele pesar menos de un MB, recuerda que mil kilobytes (KB) equivalen a un MB, así que para cuidar el almacenamiento es que WhatsApp Plus suele comprimir las imágenes e incluso los videos, archivos que son más pesados.

Así puedes compartir imágenes por WhatsApp Plus con máximo resolución

Primero, ingresa a WhatsApp Plus en tu celular Android.

en tu celular Android. Ahora, presiona sobre el ícono de los tres puntos que se encuentran arriba a la derecha.

Accede al apartado “Plus configuración”.

El siguiente paso es oprimir en la sección “Universal”.

Toca la opción denominada “Ajustes”.

Activa el interruptor que dice: “Enviar imágenes en máxima resolución”.

Finalmente, desliza la barra de arriba hasta el máximo (50 MB).

Cinco trucos de WhatsApp Messenger que WhatsApp Plus no tiene

Cambiar eliminar para ti por eliminar para todos: Ahora cuando borres un mensaje y en caso hayas elegido borrar para ti, podrás revertir esa opción y pulsar, en su lugar, eliminar para todos. De esa manera ninguno de los dos podrá leer ese mensaje.

Ahora cuando borres un mensaje y en caso hayas elegido borrar para ti, podrás revertir esa opción y pulsar, en su lugar, eliminar para todos. De esa manera ninguno de los dos podrá leer ese mensaje. Enviarte mensaje a ti mismo: El recién estrenado. Si bien solo estaba para los usuarios beta, ahora ha llegado para todos. Ya no es obligatorio tener que guardarte como contacto. Simplemente nos vamos a nuevo chat, y apareceremos nosotros como los primeros. Lo pulsamos y ahora podemos enviarnos cualquier cosa.

El recién estrenado. Si bien solo estaba para los usuarios beta, ahora ha llegado para todos. Ya no es obligatorio tener que guardarte como contacto. Simplemente nos vamos a nuevo chat, y apareceremos nosotros como los primeros. Lo pulsamos y ahora podemos enviarnos cualquier cosa. Videollamadas con 32 personas: Eso en el caso de que tengas un grupo amplio de amigos que quieran reunirse, podrás hablar con todos ellos sin necesidad de usar otras apps que cumplen con el mismo cometido.

Eso en el caso de que tengas un grupo amplio de amigos que quieran reunirse, podrás hablar con todos ellos sin necesidad de usar otras apps que cumplen con el mismo cometido. Enviar el enlace de la videollamada o llamada de WhatsApp: De ese modo evitas estar usando cualquier otra aplicación de chat por video. Este enlace lo puedes copiar y enviárselo a cualquiera. Incluso puedes elegir si deseas que sea una llamada por voz o con cámara.

De ese modo evitas estar usando cualquier otra aplicación de chat por video. Este enlace lo puedes copiar y enviárselo a cualquiera. Incluso puedes elegir si deseas que sea una llamada por voz o con cámara. Mirar el primer mensaje que enviaste a tu amigo: Es prácticamente sencillo y lo único que tienes que hacer será ingresar a la conversación de WhatsApp, luego al perfil de tu contacto y allí pulsar sobre la lupa. En ese instante verás un calendario, retrocede hasta la fecha más antigua y automáticamente WhatsApp te llevará a la primera palabra que intercambiaste con esa persona.

