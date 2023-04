WhatsApp no solo tiene a Telegram como competidor directo, sino que también su mayor rival es Whatsapp Plus . Si bien la app de Meta ha empezado a sancionar a todos los que usen el APK modificado, estos últimos han comenzado una batalla para que los usuarios no se vean afectados con un baneo.

Es por esa razón que Abo2Sadam ha decidido actualizar la última versión de WhatsApp Plus v11.40 , misma que tiene más características como nuevos emojis, poder programar tus mensajes y hasta la opción que te permite cambiar de color la plataforma o saber qué decían los textos eliminados.

Si has estado usando la versión anterior, lo mejor será que lo instales encima para que así no pierdas tus conversaciones o, de lo contrario, empezarás desde cero. Asimismo, trata de mantenerlo actualizado para que así no tengas ninguna dificultad en un futuro.

Descargar WhatsApp Plus v11.40: última versión APK mayo 2023

Para empezar debes saber que WhatsApp Plus v11.40 no funciona con WhatsApp normal.

Lo que tienes que hacer es evitar usar ambas aplicaciones en un mismo celular.

Elimina WhatsApp y los archivos que se han creado de la app.

Ahora simplemente descargar WhastApp Plus v11.40 usando este enlace .

. Automáticamente descargarás el APK sin mayores problemas.

Una vez que lo hayas instalado, debes loguearte con tu número de celular y código de verificación.

Ahora no restaures ninguna copia de seguridad.

Una vez hecho estos pasos, empeza a chatear con WhatsApp Plus v11.40 sin ninguna sanción permanente o temporal.

Lo mejor de todo es que dentro de las opciones nuevas que trae el APK está en que se ha solucionado el baneo.

Pero recuerda siempre mantenerlo actualizado para evitar bloqueos.

