WhatsApp Plus se ha recargado. Si bien muchos todavía siguen sufriendo una serie de baneos o suspensiones por parte de WhatsApp , ya ha salido la versión V28.20F de Yessimods, misma que trae una serie de novedades, entre las que destaca el no bloqueo de tu cuenta. ¿Qué más tiene?

Como sabes WhatsApp Plus te permite no solo cambiar de color toda la plataforma, sino también la opción para ver los mensajes eliminados, además de descargar los estados en alta calidad, ver las fotos que desaparecen todas las veces que quieras, etc.

¿Cómo hago para activarlas? Pues solo debes ir a Plus Configuración del APK para que puedas empezar a disfrutar de todas las funciones exclusivas sin que te terminen baneando o suspendiendo. Aquí te dejamos el listado de novedades.

Novedades WhatsApp Plus V28.20F: última versión del APK

La primera de ellas tiene que ver con la opción para prevenir baneos, la cual se debe activar manualmente desde los Ajustes de tu WhatsApp Plus. Con ello evitarás que tu cuenta quede sin ser usada.

Asimismo se le añade una función para saber, mediante notificación, quién te bloqueó.

Otra opción es la de deshabilitar los estados alrededor de la foto de perfil. De esa manera ya no verás el círculo celeste o verde en la imagen de tu contacto.

Además se han agregado nuevos emojis que ya existían en WhatsApp normal.

Por otro lado, algo que pedían mucho es que nuevamente está habilitada la función para descargar estados de WhatsApp Plus y las fotos que desaparecen una vez.

En caso no quieres que esa persona te escriba, puedes activar la función para que tu mensaje sea desviado y que ese contacto, pese a que te escriba demasiado, no podrá enviarte mensajes.

También se solucionó el tema con las fotos, mismas que no se te permitían descargar.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp Plus ? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia.

