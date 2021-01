WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería rápida que más ha sido descargada en los últimos años. Con la llegada de sus nuevas políticas de seguridad y la posibilidad de compartir cierta información con Facebook para mejorar la publicidad, muchos decidieron migrar a Telegram .

Si bien este hecho llamó bastante la atención de miles de personas, pues no solo descubrieron miles de trucos que WhatsApp no les proporcionaba, como es el caso de la posibilidad de cambiar de color, ocultar el “en línea” y hasta programar un mensaje, algunos decidieron quedarse.

Sin embargo, la aplicación de mensajería rápida ha indicado que eliminará las cuentas de algunas personas en los próximos días. ¿Cuáles son las razones?

WhatsApp ha hecho ‘oídos sordos’ durante bastante tiempo; pero ahora tomará una radical decisión y está a punto de malograrle la fiesta a ciertas personas. ¿Sabes por qué?

POR QUÉ WHATSAPP ELIMINARÁ TU CUENTA

WhatsApp , desde un inicio, no solo publicó una serie de condiciones para usar el aplicativo móvil, como la finalidad de no compartir spam, contenido para adultos, crear grupos de manera indiscriminada, hacer mal uso de la app, entre otros, sino que ahora se ha puesto cada vez más fuerte y eliminará tu cuenta si no le haces caso.

Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra “suspendida temporalmente” significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial.

¿Eres de las personas que tiene WhatsApp Plus o WhatsApp GB? Entonces esto es lo que tienes que conocer. (Foto: playstoregratis)

Pues si cuentas o usas WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, no solo podrán perjudicar tu móvil, sino también pueden tener acceso a tu información personal.

La app indica en su web que “si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”, es decir, eliminada.