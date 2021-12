A pesar de que WhatsApp comenzó el año con una de sus peores crisis que le costó millones de usuarios, este 2021 ha sido muy productivo para la plataforma de mensajería instantánea, ya que añadieron diferentes herramientas que los cibernautas venían pidiendo desde hace mucho tiempo; sin embargo, aún persiste un problema que los desarrolladores no pueden solucionar, nos referimos al extraño aviso “Esperando el mensaje. Esto puede tomar tiempo”, ¿Te ha aparecido alguna vez? ¿Qué significa? aquí lo explicaremos.

De acuerdo con el portal tecnológico Andro4all, este aviso tiene relación con el cifrado de extremo a extremo, ¿Qué es esto? se trata de un mecanismo de privacidad y seguridad para que solo tú y la persona con quien chateas sean los únicos capaces de ver todo lo que se envían, quiere decir que ni WhatsApp podrá observar tus conversaciones.

POR QUÉ APARECE EL AVISO “ESPERANDO MENSAJE” EN WHATSAPP

El aviso “Esperando el mensaje. Esto puede tomar tiempo”, aparece por dos sencillas razones: la primera, cuando has reinstalado WhatsApp en otro dispositivo; y la segunda, cuando tienes una versión desactualizada de la aplicación. Al momento que sucede esto, los mensajes se bloquean automáticamente y quedan en un lugar intermedio, pues no pueden llegar al receptor, que en este caso serías tú, asimismo, la app perteneciente a Meta no es capaz de hacer nada porque existe el cifrado de extremo a extremo.

Solución al problema “Esperando mensaje”

Es importante aclarar que se bloquean todos los mensajes, incluyendo textos, fotos, videos, audios, documentos Word, Excel, PDF, etc., ¿Hay una solución a este problema? aunque el inconveniente ha permanecido durante varios años, sí hay un método para que vuelvas ver tus mensajes.

Si ves que demora mucho o ya pasaron días y no se reactivan o reestablecen los mensajes, actualiza WhatsApp y contáctate con esa persona en donde te apareció el aviso, pídele que abra la aplicación en su teléfono móvil, comiencen a chatear y automáticamente verás el contenido del mensaje.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.