WhatsApp es una aplicación de comunicación instantánea en donde probablemente almacenas información muy importante y de carácter personal, y no solamente nos referimos al envío de mensajes textuales, sino también a los archivos multimedia que compartes o recibes, como por ejemplo: fotografías, videos, audios, etc., por ello, de repente has activado el “desbloqueo con huella digital” para reforzar la seguridad y privacidad de tu cuenta.

Aunque habilitar el desbloqueo con huella dactilar es una excelente idea, el problema es que si la configuras de manera incorrecta te cansarás de colocarla a cada instante cuando quieras entrar nuevamente a WhatsApp después de haber pasado poco tiempo tras salir de la plataforma de mensajería. El momento se vuelve más frustrante si vienes manipulando tu teléfono inteligente con la mano en donde no has registrado la huella, ¿Te gustaría evitar este tipo de situaciones? desde Mag te diremos cómo hacerlo a continuación.

El truco para que WhatsApp no te pida huella dactilar a cada rato

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, presiona sobre el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, toca la que dice “Ajustes”.

El siguiente paso es oprimir en el apartado “Privacidad”.

Desplázate hacia abajo y aprieta la sección denominada “Bloqueo con huella dactilar”.

Finalmente, selecciona en “Después de 1 minuto” o “Después de 30 minutos”.

Listo, WhatsApp te volverá a pedir la huella digital después del tiempo configurado.

Esto es lo que debes hacer cuando WhatsApp suspende tu cuenta injustamente

Ya conoces las razones de WhatsApp para darte una lección tras suspender tu cuenta temporalmente. Si no has hecho ninguno de los motivos antes mencionados, entonces procede a realizar lo siguiente para volver a utilizar el servicio:

Abre tu cuenta de Gmail desde una PC, laptop, tableta o celular.

Envíale un correo electrónico al soporte técnico de WhatsApp, su dirección es support@whatsapp.com.

En el asunto coloca: “Suspensión temporal sin motivos de mi cuenta”.

En el cuerpo del correo preséntate con tu nombre y apellido, número de teléfono con su prefijo internacional, la marca y modelo de tu celular.

Ejemplo del prefijo de tu país, en Perú es: (+51) y tu número.

Finalmente, detalla que no existen motivos para suspender tu cuenta, debido a que no has incumplido con ninguno de sus términos y condiciones, y que deseas recuperar tu cuenta lo antes posible.

Pasos para volverte “invisible” en WhatsApp

Ocultar el “en línea”: Para ello anda los Ajustes, Privacidad y pulsa en “Última hora de conexión”. A continuación señala en “Nadie” y que el “En línea” sea igual a la última vez que te conectaste .

Para ello anda los Ajustes, Privacidad y pulsa en “Última hora de conexión”. A continuación señala en “Nadie” y que el “En línea” sea igual a la última vez que te conectaste Ocultar la última hora de conexión: Simplemente anda a Ajustes, Privacidad, Última hora de conexión y allí señala que nadie vea esa información.

Simplemente anda a Ajustes, Privacidad, Última hora de conexión y allí señala que nadie vea esa información. Poner nombre en blanco: Para ello ingresa a este enlace. Luego deberás pulsar en “Copy to clipboard” y ahora anda a WhatsApp, Información, y pega el mensaje en tu nombre en blanco.

Para ello ingresa a este enlace. Luego deberás pulsar en “Copy to clipboard” y ahora anda a WhatsApp, Información, y pega el mensaje en tu nombre en blanco. Poner información en blanco: Es muy similar al paso anterior, solo que debes pegar el ícono en blanco en la sección de Info.

Es muy similar al paso anterior, solo que debes pegar el ícono en blanco en la sección de Info. Ocultar tu foto de perfil: Con ello podrás no solo configurar que ciertas personas no vean tu foto de perfil, sino que nadie pueda apreciarlo, por lo que muchos se preguntarán quién les escribió.

Síguenos en nuestras redes sociales: