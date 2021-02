WhatsApp continúa implementando cambios. Su última actualización te permite cambiar el color del fondo de todas tus conversaciones a la tonalidad que gustes, asimismo, se espera que se implementen dentro de poco la herramienta de multidispositivos para que puedas abrir la app en cualquier smartphone.

Sin embargo, no podrás disfrutar de las novedades en caso no aceptes las nuevas políticas 2021 de WhatsApp que nuevamente están al acecho de las personas que no las han leído de momento.

Con la finalidad de que sigas usando la app con normalidad, la ahora empresa de Facebook ha vuelvo a enviar una alerta a varios de sus usuarios de todo el mundo en relación a las nuevas políticas 2021 que entrarán en vigencia en mayo.

Entre los puntos más controvertidos de WhatsApp se encuentran en que muy pronto la app podrá tomar parte de tus datos, como número de celular, para mejorar su sistema de publicidad en Facebook. ¿Lo sabías?

QUÉ PASA SI NO ACEPTAS LAS NUEVAS POLÍTICAS 2021 EN WHATSAPP

WhatsApp ha mencionado que no accederá a tus datos ni listado de contactos, por el contrario, todos tus chats se encuentran cifrados de tal forma que terceros nunca podrán leer lo que escribes o lo que recibes a diario.

Asimismo, añade que tampoco visualiza lo que compartes en tus grupos de WhatsApp . Sin embargo, dentro de las políticas 2021 explica que tu número de celular y ciertos datos básicos serán unidos con Facebook para brindarte mejor publicidad.

¿Sabes por qué debes aceptar las nuevas políticas 2021 de WhatsApp? Atento a los detalles. (Foto: WhatsApp)

Este hecho ha generado que muchos muden a Telegram. Sin embargo, si sigues usando WhatsApp sin aceptar las condiciones, todas tus conversaciones serán eliminadas siempre y cuando dejes de usar la app por otra.

De tal manera que si has abandonado la app de Facebook e ido a otra con similar característica, te decimos que tus chats, videos, audios, serán eliminados pasados los 120 días de inactividad.

¿Tienes algún problema? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com.