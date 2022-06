Millones de usuarios de WhatsApp en todo el mundo han reportado que en más de una ocasión les ha salido el siguiente aviso: “Esperando mensaje, esto puede tomar tiempo”, un error que causa frustración porque no te permite ver los mensajes que has enviado, así como los que has recibido. Además, el problema se ha detectado en diferentes dispositivos de Android o iOS de Apple, ¿Por qué aparece este fallo y cómo se soluciona? desde Mag te explicaremos las razones y las posibles soluciones.

El error significa que el mensaje que has enviado o recibido no se ha descifrado de manera correcta. Para ser claros, es importante recordar que WhatsApp cuenta con el cifrado de extremo a extremo, un mecanismo de seguridad que sirve para que solo tú y la persona con quien chateas sean los únicos capaces de ver todo lo que se envían; asimismo, todos los dispositivos tienen una clave privada y distinta que se utiliza para descifrar los mensajes, desde aquí parte el origen de este error.

El fallo “Esperando mensaje, esto puede tomar tiempo”, suele aparecer cuando cambias de teléfono celular, ¿Por qué? porque como lo dijimos anteriormente al abrir tu cuenta en otro equipo estás cambiando esa clave privada para descifrar mensajes.

SOLUCIÓN DE WHATSAPP AL AVISO “ESPERANDO MENSAJE, ESTO PUEDE TOMAR TIEMPO”

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store o App Store de Apple.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store o App Store de Apple. Ahora, abre la aplicación de mensajería y realiza una copia de seguridad, para ello presiona el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho (en Android), o el ícono del engranaje abajo a la derecha (en iOS).

Entra en “Ajustes” > “Chats”.

Desplázate hacia abajo y presiona en “Copia de seguridad”.

Finalmente, toca el botón verde que dice “Guardar”.

Listo, así todas tus conversaciones aparecerán nuevamente y WhatsApp ya no te mostrará ese molesto mensaje. Otras posibles soluciones podría ser retirarte del programa beta tester; activando y desactivando el modo avión; o eliminar la caché del aplicativo.

Por qué debes borrar la memoria caché de WhatsApp