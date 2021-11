Las aplicaciones móviles son muy útiles y se han vuelto imprescindibles para la mayoría de usuarios, pero, eso no quiere decir que todas son seguras, menos si las obtienes de un sitio externo a la Google Play Store o App Store de Apple. En esta ocasión te explicaremos los riesgos de instalar en tu dispositivo móvil la app denominada MB WhatsApp, un nuevo mod de WhatsApp Oficial.

¿Qué es MB WhatsApp? Como lo dijimos anteriormente, es un nuevo mod o réplica de la plataforma de mensajería instantánea más utilizada en todo el mundo, nos referimos a WhatsApp. Esta copia ha comenzado a ganar popularidad por diferentes redes sociales debido a que cuenta con funciones que la versión original no tiene, como las siguientes: cambiar la interfaz similar a la de iOS; recuperar los mensajes borrados; descargar estados de tus contactos, así los eliminen; y una de las más peligrosas, los textos bombas.

Los bomb text o textos bombas básicamente hacen que tu celular se reinicie cada vez que te envían uno de estos, ¿Por qué? Porque repite una frase o palabra una gran cantidad de veces que al abrirla hará que tu celular se congele y reinicie.

POR QUÉ NO INSTALAR MB WHATSAPP

Porque es una versión no oficial de WhatsApp, al igual que WhatsApp Plus, Gold, Delta, GB, entre otros, asimismo, no cuentan con el cifrado de extremo a extremo, quiere decir que la plataforma puede ver el contenido de tus conversaciones. Así que si mandas usuarios y contraseñas, cuentas bancarias, etc., tu información personal podría estar en riesgo.

Otra de las razones por la que no se recomienda MB WhatsApp es porque no se descargan desde la Google Play o App Store, sino de sitios webs poco confiables que podrían introducirte un virus malware.

Finalmente, si accedes a este aplicativo podrías perder tu cuenta oficial de WhatsApp de manera temporal o permanente, ya que la compañía indica en sus términos y condiciones que no acepta que los usuarios utilicen versiones alteradas de su plataforma.