Las consecuencias van más allá de solo quedarte sin acceso a internet (en caso utilices los datos móviles). Como se recuerda, al momento de descargar y registrarte en WhatsApp Messenger por primera vez, la app te solicita agregar un número telefónico operativo para verificar la autenticidad de la línea a través de un código que recibes por mensaje de texto SMS o llamada.

Después de haber verificado el número no dependerás de la tarjeta SIM para chatear con tus amigos, familiares o compañeros del trabajo, significa que puedes retirarla del smartphone y no ocurriría absolutamente nada, sin embargo, desde Mag te diremos por qué no es una buena idea que saques el chip de la ranura SIM.

Antes de comenzar, es necesario aclarar que solamente volverás a utilizar la tarjeta SIM en una determinada situación: al momento de cambiar de teléfono inteligente. Es cierto que ahora existe la posibilidad de transferir tus chats a otro celular escaneando un código QR, pero, la desventaja es que seguirás dependiendo del chip en caso pierdas tu dispositivo o seas víctima de robo.

Razones para no retirar la tarjeta SIM de tu celular en donde utilizas WhatsApp

Primero, te quedarías incomunicado si WhatsApp sufre una caída a nivel mundial, ya que no podrías realizar llamadas o enviar mensajes de texto SMS.

sufre una caída a nivel mundial, ya que no podrías realizar llamadas o enviar mensajes de texto SMS. Estaría en riesgo la información de tus chats personales, grupales y bloc de notas en donde apuntas datos confidenciales, como por ejemplo: números de tarjetas de crédito y débito, direcciones, correos electrónicos y contraseñas.

¿Por qué estarían en peligro? existe la posibilidad de que una tercera persona se apodere de tu tarjeta SIM sin que lo sepas, cuando lo haga puede registrar tu cuenta en otro dispositivo sin ningún tipo de problema, recuerda que solo necesita el código de verificación.

sin que lo sepas, cuando lo haga puede registrar tu cuenta en otro dispositivo sin ningún tipo de problema, recuerda que solo necesita el código de verificación. Lo mismo sucedería si suplantan tu chip con la técnica del “ swapping ”, como no lo tienes a tu alcance, será imposible que recuperes tu cuenta rápidamente.

”, como no lo tienes a tu alcance, será imposible que recuperes tu cuenta rápidamente. Cuando abren tu cuenta en otro celular, de inmediato se cerrará la que utilizas.

Cómo agregar contactos desde WhatsApp

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre el ícono de contactos que se ubica en la parte inferior derecha.

Aquí oprime el apartado que dice “Nuevo contacto”.

Se desplegará unos campos vacíos en donde debes colocar el “nombre”, “apellido”, “país” y “teléfono”, si es un número falso aparecerá el aviso “Esta persona no está en WhatsApp”.

Más abajo selecciona el lugar de almacenamiento del número: cuenta de Google (Gmail) o teléfono.

Finalmente, toca el botón de color verde “Guardar”.

