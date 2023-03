WhatsApp es una plataforma de comunicación instantánea en donde no solo puedes enviar mensajes textuales, de voz o archivos multimedia, también te permite realizar llamadas, videollamadas e incluso compartir “estados”, esta última es una sección muy popular y preferida por las millones de personas que utilizan el referido servicio de Meta en todo el mundo, sin embargo, en las últimas semanas los usuarios de iOS y Android han detectado un problema con las “historias”, pues al momento de ver su contenido no se reproduce de forma automática el sonido de un video, ¿Existe alguna solución? la respuesta es sí, y desde Mag la explicaremos a continuación.

Lo normal es presionar sobre un estado de WhatsApp y que se reproduzca con audio, ya luego tú decides si bajas o subes el volumen del video con los botones laterales de tu celular, no obstante, con este presunto error, porque no lo consideramos así, sucede todo lo contrario, abres una historia que no tiene sonido y debes apretar uno de los botones de volumen para que recién escuches el audio, algo que genera mucha incomodidad y sobre todo cuando manipulas el teléfono con una sola mano.

La solución para los estados de WhatsApp sin audio

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, desplaza el menú de herramientas en tu teléfono con sistema operativo iOS o Android, ese lugar en donde activas el modo avión, wifi, bluetooth, etc.

El siguiente paso es corroborar que tu celular no se encuentre en modo vibración o silencioso, de lo contrario los estados se reproducirán sin audio.

No es un error, WhatsApp interpreta que no deseas bulla en ese momento.

Cambia cualquiera de esos modos a “Sonido”.

Listo, comprueba los cambios, mira un estado y ya escucharás el audio sin la necesidad de apretar los botones de subir o bajar volumen.

El truco para saber si tus contactos utilizan versiones no oficiales de WhatsApp

No aparece la palabra escribiendo : WhatsApp Messenger ya te permite ocultar la hora de última conexión y el estado “En línea”, pero no el “Escribiendo...”, si al momento de conversar con alguien en un chat grupal o personal observas que en la parte superior no aparece dicha palabra, es casi seguro que viene utilizando copias de WhatsApp.

: WhatsApp Messenger ya te permite ocultar la hora de última conexión y el estado “En línea”, pero no el “Escribiendo...”, si al momento de conversar con alguien en un chat grupal o personal observas que en la parte superior no aparece dicha palabra, es casi seguro que viene utilizando copias de WhatsApp. Visto en los grupos : no es una novedad que la confirmación de lectura se puede desactivar para no dejar el doble check azul al momento de leer mensajes, no obstante, esto no aplica para las conversaciones grupales, aquí siempre te aparecerá el visto y lo corroboras en la información del mensaje.

: no es una novedad que la confirmación de lectura se puede desactivar para no dejar el doble check azul al momento de leer mensajes, no obstante, esto no aplica para las conversaciones grupales, aquí siempre te aparecerá el visto y lo corroboras en la información del mensaje. Es posible volver a ver tus fotos de única visualización : Con el objetivo de proteger tu privacidad, WhatsApp implementó la función “ver una sola vez”, la cual consiste en compartir imágenes y videos que solo se ven en una sola oportunidad y luego desaparecen. Las versiones no oficiales de WhatsApp Plus te permiten ver esos archivos las veces que quieras.

: Con el objetivo de proteger tu privacidad, WhatsApp implementó la función “ver una sola vez”, la cual consiste en compartir imágenes y videos que solo se ven en una sola oportunidad y luego desaparecen. Las versiones no oficiales de WhatsApp Plus te permiten ver esos archivos las veces que quieras. Emojis exclusivos : cada vez que WhatsApp anuncia la llegada de su nuevo paquete emojis a través de Unicode, las versiones no oficiales ya los agregan en su servicio de mensajería. Si alguien te envía un emoticón nuevo, es probable que tenga WhatsApp Plus o cualquier otra APK modificada.

: cada vez que WhatsApp anuncia la llegada de su nuevo paquete emojis a través de Unicode, las versiones no oficiales ya los agregan en su servicio de mensajería. Si alguien te envía un emoticón nuevo, es probable que tenga WhatsApp Plus o cualquier otra APK modificada. Desvío de llamadas y videollamadas: WhatsApp Plus y otras tienen una herramienta que te permite bloquear todas las llamadas y videollamadas a determinados contactos, si en la mayoría de ocasiones te aparece el aviso: “(x persona) se encuentra sin conexión a internet”, es probable que haya activado dicha función en la versión no oficial.

