¿Te has dado cuenta de que no puedes enviar mensajes a tus amigos en WhatsApp ? Este es un error común por parte de la app perteneciente a Meta. Si bien la aplicación es bastante utilitaria, cuando nuestro texto no es enviado, suele darnos dolores de cabeza.

¿Qué es lo que ocurre? Para poder ayudarte existen diversidad de pasos para que nuevamente WhatsApp pueda enviar los mensajes con normalidad, pero eso sí, a veces se debe ya que la app está caída en todo el mundo.

POR QUÉ NO PUEDES ENVIAR MENSAJES DE WHATSAPP

Recuerda que este error es bastante común en WhatsApp.

El que no puedas enviar un mensaje se debe, muchas veces, a que te quedaste sin datos en el celular.

También debes comprobar que estés conectado a una red wifi. Si esa conexión está sin internet, puede que el mensaje no se envíe.

Otro aspecto que debes tomar en cuenta es que no te encuentras en una zona con cobertura, por lo que tu mensaje quedará en espera.

Incluso, en ocasiones, tu mensaje no puede ser enviado debido a que WhatsApp se ha caído en todo el mundo.

POR QUÉ DEBES BORRAR LA MEMORIA CACHÉ DE WHATSAPP

En primer lugar borrar la memoria caché de WhatsApp servirá para liberar un poco de espacio en tu dispositivo móvil. Muchas veces esta tiende a pesar más de 1 GB.

Asimismo, eliminar el caché de la app también evitará a que la aplicación sufra errores o ciertos bugs.

De igual forma, en caso desees hacerlo, borrarás también ciertos archivos basura que solo han servido para la actualización o instalación de WhatsApp .

. Cabe precisar que al borrar la memoria caché no estarás eliminando documentos ni muchos menos fotos, videos o chats.

Tampoco sirve para cerrar sesión en la app de mensajería rápida. En caso desees hacerlo, debes presionar en “forzar cierre”.

Para eliminar la memoria caché deberás ir a Ajustes, Aplicaciones y buscar en WhatsApp.

