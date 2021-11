WhatsApp está implementando una serie de cambios dentro de su plataforma para Android y los iPhone. Por ejemplo, en los últimos días ha cambiado de nombre y ahora se llama “ WhatsApp from Meta ”, abandonando su apellido de Facebook. Sin embargo, esto ha generado que la app empiece a fallar en algunos dispositivos del mundo. ¿No suenan las llamadas o videollamadas en tu móvil? Aquí la solución.

Muchas veces el problema de que no suenen las llamadas o videollamadas de WhatsApp cuando está con la pantalla bloqueada se debe a que las notificaciones no están activas en tu celular. Para ello deberás ir a los Ajustes de la app, Notificaciones y allí activa todas las alertas en caso se encuentre deshabilitado. Si eso no genera ningún cambio en tu terminal, entonces realiza estos pasos.

REINICIAR CELULAR

En caso hayas actualizado WhatsApp y aún no suenen las videollamadas o llamadas, es mejor reiniciar el dispositivo móvil, de esa forma las aplicaciones que funcionan en segundo plano nuevamente se reestablecerán y así solucionar ciertos problemas.

ELIMINAR MEMORIA CACHÉ EN WHATSAPP

Lo primero será ingresar a los Ajustes de tu celular.

Allí busca Aplicaciones y luego WhatsApp.

En ese apartado verás la pestaña de Eliminar memoria caché.

Pulsa sobre ello y listo. Con ello habrás borrado los elementos que muchas veces se quedan como basura en tu celular.

Uno de los métodos para solucionar el problema del sonido de las llamadas es actualizar WhatsApp. (Foto: MAG)

ACTUALIZA LA APLICACIÓN

Para ello anda a la tienda de aplicaciones de Google Play o iOS Store.

Revisa si tienes una actualización pendiente.

Actualiza WhatsApp y listo.

Con ello se habrán solucionado ciertos bugs.

RETÍRATE DEL PROGRAMA DE WHATSAPP BETA