El objetivo principal de WhatsApp es el intercambio de mensajes instantáneos, para esto fue desarrollado, sin embrago, también te permite comunicarte por llamada y videollamada. La primera que acabamos de mencionar a veces no suena a pesar de tener el volumen del smartphone al 100%, ¿Por qué ocurre esto y cuál sería la solución? es algo que en Mag te explicaremos de inmediato.

Antes de comenzar, te diremos que no se trata de un error de WhatsApp, es probable que hayas alterado algo que no debías entre las configuraciones y eso provocó que las llamadas entrantes ya no suenen. El lado positivo es que no descargarás aplicaciones de terceros para solucionar el inconveniente.

Además, el proceso es compatible en los celulares con sistema operativo iOS de Apple y Android de Google, recuerda que la versión de WhatsApp no es la misma para cada software, varía en diseño, rutas de funciones e incluso herramientas.

Esta es la solución cuando no suena el tono de llamada en WhatsApp

Primero, lo más básico, verifica en el menú de herramientas que el teléfono no se encuentre en “ modo silencio ”.

”. Ahora, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Abre la aplicación y presiona sobre el ícono de los tres puntos arriba a la derecha (en Android), y el ícono del engranaje en la parte inferior derecha (en iOS).

Oprime los “Ajustes” > luego toca el apartado “Notificaciones”.

Desplázate hacia el final hasta llegar a la sección “Llamadas” > toca en “Tono” > sube todo el volumen y selecciona un tono que no sea “silencioso” o “predeterminado”.

y selecciona un que no sea “silencioso” o “predeterminado”. Si no suenan las llamadas de los números no agregados, entonces retrocede y aprieta en “Privacidad” > “Llamadas” > desactiva el interruptor “ Silenciar las llamadas de números desconocidos ”.

”. Listo, corrobora los cambios diciéndole a un amigo o familiar si te puede llamar.

Listado de celulares que no tendrán WhatsApp el 31 de agosto

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: