¿Es peligroso instalar las versiones no oficiales de WhatsApp? la respuesta es sí, ya que la propia compañía Meta las denominó como programas “no autorizados”. Existen muchos sitios o páginas web para descargar e instalar estas APKs en tu dispositivo móvil con iOS o Android, y es aquí donde empieza el primero de los otros riesgos a los que te estarías exponiendo sin que lo sepas, ¿Quieres saber cuáles son? desde Mag lo explicaremos a continuación.

Como se recuerda, WhatsApp es la plataforma de mensajería instantánea más utilizada de todo el mundo, título que se ganó tras superar la exorbitante cifra de 4 mil millones de usuarios y se estima que continúe en ascenso, sin embargo, este número podría ser superior si no existieran las versiones “no autorizadas” de la referida aplicación.

Cuando hablamos de versiones no oficiales, hacemos alusión a WhatsApp Plus, GB WhatsApp, Fouad WhatsApp, OBWhatsApp, etc. , todas son muy similares a la aplicación de Meta, pero las antes mencionadas cuentan con mejores funciones que la original no tiene, como por ejemplo: te envía notificaciones de los contactos en línea, puedes ver la cantidad de veces que alguien vio tu historia, ocultar tu estado de conexión o el “En línea” mientras sigues chateando, entre otras opciones. Por las exclusivas herramientas es que muchos usuarios migraron a las copias, no obstante, ignoraron que estarían expuestos a los siguientes riesgos:

POR QUÉ ES PELIGROSO UTILIZAR VERSIONES NO OFICIALES DE WHATSAPP

Las versiones no oficiales no son aplicaciones que puedes descargar desde la Google Play o App Store, sino son APKs que descargas a través de una página web y ejecutas manualmente en tu teléfono. El primer peligro es que estarías instalando un programa que podría incluir algún tipo de virus “Malware” o “Jocker”.

Los virus que acabamos de mencionar son capaces de robar tu información personal y datos bancarios, los mismos que caerían en las manos de los ciberdelincuentes quienes se encargarían de extraer todo el dinero que tienes ahorrado en tus cuentas.

Las copias de WhatsApp no incluyen el cifrado de extremo a extremo, un mecanismo de seguridad para que solo tú y la persona con quien chateas sean capaces de leer, ver o escuchar todo lo que se envían. En palabras simples tus conversaciones no son privadas.

Si WhatsApp oficial detecta que estás utilizando otras versiones en lugar de la original, procederán a bloquear tu cuenta de forma temporal o permanente, tal y como lo indica en sus términos y condiciones.

en sus términos y condiciones.

en sus términos y condiciones. Por último, si decides abrir tu cuenta en otro celular no serás capaz de recuperar tus conversaciones porque la mayoría no tienen “copia de seguridad”.

LOS PASOS PARA HABILITAR EL “MODO ZURDO” DE WHATSAPP EN ANDROID

Los zurdos también tiene complicaciones al momento de escribir en el teclado táctil de su celular, así que este truco será de mucha utilidad para ti.

Primero, abre los “Ajustes” de tu celular Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Desplázate hacia abajo y presiona sobre el apartado “Acerca del teléfono”, el nombre puede variar ligeramente dependiendo de la marca y modelo del equipo.

El siguiente paso es acceder a “Información de software” > y presionar varias veces en “Número de compilación”.

En la parte inferior te saldrá un aviso que dice “Se activó el modo para desarrollador”.

Retrocede hasta los “Ajustes” nuevamente y oprime en “Opciones de desarrollador”, está al final.

Aquí vas a busca la sección “Dibujo” y tendrás que activas el interruptor “Forzar diseño de derecha a izquierda”.

El modo zurdo ya se encuentra activado. Finalmente, ingresa a WhatsApp o cualquier aplicación y sentirás que es más cómo chatear con tus contactos.

o cualquier aplicación y sentirás que es más cómo chatear con tus contactos. Si no te gusta la orientación desactiva el modo desde la sección “Dibujo”.

