Como se recuerda, WhatsApp es una aplicación de mensajería que cuenta con muchos trucos y secretos, los cuales se han ido descubriendo durante el transcurso de los años desde su lanzamiento en el 2009; sin embargo, también han salido versiones “No oficiales”, según Meta, de la referida plataforma de comunicación instantánea, como por ejemplo: WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc. En esta oportunidad, desde Mag te explicaremos por qué algunos usuarios nunca aparecen “En línea” o no les sale el “Escribiendo...” al momento de contestar un mensaje.

Cada vez que respondes a un mensaje por WhatsApp Messenger (la app oficial de Meta), el otro contacto sabrá que te encuentras “En línea” y que estás apunto de contestar lo que te envió, estas palabras aparecen en la parte superior izquierda de la conversación, para ser precisos debajo de tu nombre.

POR QUÉ TU CONTACTO DE WHATSAPP NO APARECE “EN LÍNEA” O “ESCRIBIENDO...”

Solo hay tres posibles razones para que las características que mencionamos anteriormente no salgan cuando te responden un mensaje.

La primera, cuando realizan el truco de activar el modo avión > luego contestan el mensaje de WhatsApp > cierran la app con el botón de “Home” o “Inicio” > y proceden a desactiva el modo > esto hará que la conexión “En línea” y “Escribiendo...” no aparezcan.

> cierran la app con el botón de “Home” o “Inicio” > y proceden a desactiva el modo > esto hará que la conexión “En línea” y “Escribiendo...” no aparezcan. La segunda, cuando se han descargado WhatsApp Beta , el programa de prueba de la app en donde pueden utilizar las nuevas funciones antes que todos. En la versión Beta de Android es posible ocultar el “En línea” para “Todos”, pero el “Escribiendo...” aún no es posible.

, el programa de prueba de la app en donde pueden utilizar las nuevas funciones antes que todos. En la versión Beta de Android es posible ocultar el “En línea” para “Todos”, pero el “Escribiendo...” aún no es posible. La tercera y última, cuando esconden estas palabras con la ayuda de una versión “No oficial” de WhatsApp, como WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc., son unas APKs alteradas con más funciones que la versión estable.

QUÉ PASA SI REPORTAS UNA COMUNIDAD DE WHATSAPP

Antes de comenzar, ¿Qué es reportar y cuándo debes hacerlo? es un función que le pone freno a los acosos, fraude, conductas ilegales o cualquier otra razón que infrinja los términos y condiciones de WhatsApp. Sabiendo esto, ¿Qué pasaría si reportas una comunidad? básicamente la app de Meta tendrá acceso a los últimos 5 mensajes que se enviaron por el subgrupo, de esta manera comenzarán una investigación para que el área encargada procese la información y determine si suspenderán temporalmente o de forma permanente las cuentas de todos los integrantes y administradores. Todo depende de la gravedad del asunto.

Es importante destacar que el reporte erróneo o apropósito no tiene consecuencias para ti o los miembros de la comunidad, de hecho los trabajadores del área de seguridad de WhatsApp solo analizará el contenido y al ver que no existe ningún motivo para sancionar a alguien, se tomará como “reporte spam”.

CÓMO REPORTAR UNA COMUNIDAD

Primero corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la app y presiona sobre el ícono de la “Comunidad” que se ubica en el extremo superior izquierdo, al costado de la pestaña “Chats”.

El siguiente paso es oprimir en el grupo general y dale a “Reportar Comunidad”.

Te saldrá el siguiente aviso: “¿Deseas reportar esta comunidad? no se notificará a ningún participante de la comunidad sobre esto”, pulsa en “Reportar”.

