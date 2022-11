¿Ya te has creado tu Avatar en WhatsApp ? La aplicación se ha modernizado de tal forma que ahora puedes tener no solo ocultar el “en línea”, sino que ahora te permite crear un personaje animado muy similar a ti, pero algunos dicen que no se les parece. ¿Cómo lo soluciono?

¿Por qué tu avatar de WhatsApp no se parece a ti?

Son varios los motivos debido a que, por lo general, el avatar de WhatsApp sale como predeterminado.

Cuando empieces, deberás simplemente modificar tu avatar como desees.

Le puedes colocar una serie de detalles como cambiarle el color de cabello, el estilo de los ojos, y hasta la ropa.

Pero a veces este avatar de WhatsApp no se parece a nosotros. ¿Cómo lo soluciono?

Cuando culmines tu Avatar se te mostrará un espejo a un lado.

Púlsalo y dale los servicios correspondientes.

Una vez lo hayas culminado, podrás visualizar si realmente se parece a ti.

De haberlo hecho de manera correcta, ya podrás compartirlo como stickers en WhatsApp.

¿No se parece nada a ti? Así puedes solucionar tu Avatar en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Estos son los emoticones que tus contactos podrían malinterpretar

Emoji del like o pulgar arriba : muchos lo utilizan para indicar que les gusta algo o están de acuerdo con alguien, sin embargo, en ciertas ocasiones resulta ser grosero, provocador o agresivo. “ Tiene grandes vibraciones para cerrar la boca. El emoji de pulgar hacia arriba comunica que no sabes cómo comunicarte y crees que lo sabes todo ”, expresó el terapeuta en relaciones sentimentales, Jeff Guenther, para el medio Minuto Uno .

: muchos lo utilizan para indicar que les gusta algo o están de acuerdo con alguien, sin embargo, en ciertas ocasiones resulta ser grosero, provocador o agresivo. “ ”, expresó el terapeuta en relaciones sentimentales, Jeff Guenther, para el medio . Cara mareada : el especialista asegura que este ícono expresa que estás trastornado, inseguro, estreñido e incluso en estado de ebriedad, pues su significado real dice que lo debes utilizar cuando estás enamorado o satisfecho. Imagina que lo envíes en el grupo de tu trabajo sin ningún tipo de texto, tus compañeros y jefes pensarán que vas a trabajar borracho.

: el especialista asegura que este ícono expresa que estás trastornado, inseguro, estreñido e incluso en estado de ebriedad, pues su significado real dice que lo debes utilizar cuando estás enamorado o satisfecho. Imagina que lo envíes en el grupo de tu trabajo sin ningún tipo de texto, tus compañeros y jefes pensarán que vas a trabajar borracho. Emoji del ángel: normalmente los usuarios lo comparten para expresar que son religiosos o encantadores, pero Guenther señala que a veces son percibidos para demostrar inseguridad o una forma de no querer asumir las responsabilidades de tus actos.

