Hasta la fecha no se ha detectado un problema de WhatsApp que afecte directamente a las notificaciones de la referida plataforma de comunicación instantánea, por ello, en caso no suenen las alertas de mensajes, llamadas o videollamadas, es probable que desde los ajustes de tu teléfono le hayas quitado los permisos al aplicativo para que no te envíe notificaciones; asimismo, otra causa podría ser que a través de las configuraciones de WhatsApp hayas habilitado el tono de notificación silencioso y desactivado las notificaciones emergentes. En esta oportunidad, en Mag te explicaremos lo que debes hacer para que vuelvas a escuchar los clásicos ringtones cuando recibes un nuevo mensaje. Toma nota.

Los pasos para que suenen las notificaciones de WhatsApp en tu celular

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ingresa a los “Ajustes” de tu celular Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, presiona sobre el apartado que dice “Aplicaciones” > busca y entra a “WhatsApp”.

El siguiente paso es oprimir sobre la opción denominada “Notificaciones” > activa el interruptor “Mostrar notificaciones”.

Elige si deseas que las alertas lleguen con sonido y vibración o que se entreguen en silencio.

Más abajo toca en “Notificaciones en la aplicación” > automáticamente se abrirán los ajustes de notificación en WhatsApp.

Enciende el interruptor “Notificaciones en alta prioridad”.

En la sección “Mensajes” y “Grupos” te aparecerán dos opciones iguales, nos referimos a “Tono de notificación”.

Finalmente, selecciona cualquier tono que no sea silencioso.

¿Por qué no me llega el código de verificación en WhatsApp?

Lo primero que tienes que chequear es si el chip de tu celular está bien puesto.

Revisa la ranura y presiónala para que esté bien ajustada.

Por otro lado, también chequea que hayas introducido tu número correctamente.

Lo mejor será es que veas dígito por dígito.

También puedes pulsar en “¿No recibiste el código?”.

Allí podrás también determinar que WhatsApp te llame para que te brinde el código de verificación.

También puedes resolver ese problema reiniciando tu dispositivo móvil.

¿Cómo crear un patrón de desbloqueo 100% seguro para tu celular Android?

Evita las figuras de letras o números: son los patrones más comunes entre los usuarios de Android , asimismo, es el que más utilizan los criminales cuando intentan desbloquear tu smartphone tras habértelo robado. Si eres de las personas que nunca limpia la pantalla del móvil cuando introduce su patrón en repetidas ocasiones, este rastro se podría ver a contraluz.

son los patrones más comunes entre los usuarios de , asimismo, es el que más utilizan los criminales cuando intentan desbloquear tu smartphone tras habértelo robado. Si eres de las personas que nunca limpia la pantalla del móvil cuando introduce su patrón en repetidas ocasiones, este rastro se podría ver a contraluz. Asegúrate de que el patrón cruce las líneas: Es más difícil tratar de adivinar un patrón de desbloqueo si cruzas las líneas, por ejemplo: adivinar una casa es más fácil que adivinar una estrella. Aunque tardes un poco más en desbloquearlo o te equivoques al primer intento, sin duda alguna la información de tu smartphone estará a salvo.

Es más difícil tratar de adivinar un patrón de desbloqueo si cruzas las líneas, por ejemplo: adivinar una casa es más fácil que adivinar una estrella. Aunque tardes un poco más en desbloquearlo o te equivoques al primer intento, sin duda alguna la información de tu smartphone estará a salvo. Utiliza todos los nodos: Ocupa los 9 nodos o puntos en tu patrón de seguridad, así será más difícil de adivinar. Recuerda que solo tienes un máximo de tres intentos, en caso la persona que quiera desbloquear tu móvil falle, podrá volver a intentarlo después de un minuto, si ocurre lo mismo lo hará en 10, 20, etc.

Ocupa los 9 nodos o puntos en tu patrón de seguridad, así será más difícil de adivinar. Recuerda que solo tienes un máximo de tres intentos, en caso la persona que quiera desbloquear tu móvil falle, podrá volver a intentarlo después de un minuto, si ocurre lo mismo lo hará en 10, 20, etc. No comiences desde la parte superior: Se recomienda que empieces el patrón de desbloqueo desde la zona inferior central o desde la parte central de la derecha.

Síguenos en nuestras redes sociales: